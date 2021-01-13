Чем можно заменить сливочный сыр?

Сделать сыр дома — нет ничего проще. Главное — выбрать нужный рецепт и придерживаться пошаговой инструкции.

В домашних условиях можно приготовить сыр из самых простых и доступных продуктов — кефира и молока

Такой продукт, как сливочный сыр, появился на прилавках отечественных магазинов совсем недавно. От привычного для нас творога его отличает нежная структура и мягкий незабываемый вкус.

В супермаркетах этот кулинарный шедевр стоит достаточно дорого. Но выход существует — вполне реально приготовить такой сыр в домашних условиях.

Сделать сыр дома — нет ничего проще. Главное — выбрать нужный рецепт и придерживаться пошаговой инструкции.

Простой рецепт из домашнего творога для десертов

Иногда так хочется побаловать себя вкуснейшим десертом. Самый известный пирог на основе сливочного сыра – чизкейк. Он имеет плотную, но в то же время мягкую и нежную структуру и просто тает во рту.

Чтобы приготовить главный компонент чизкейка, потребуются следующие продукты:

творог — 300 г;

яйцо — 1 шт.;

лимон — 0,5 шт.;

сахарный песок — 3 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.

В процессе приготовления понадобится миксер, блендер, глубокая миска.

Последовательность работы такова:

В высокую посуду разбиваем яйцо. При помощи миксера взбиваем его до получения белой однородной воздушной массы. К яичной массе добавляем соль и сахар. Вбиваем все миксером. Выдавливаем сок из половины лимона. Избавляемся от косточек и мякоти. Чистый сок вливаем в сладкую яичную массу и вновь перемешиваем. Творог выкладываем в глубокую миску и выливаем к нему полученную яичную массу. Чтобы перебить творожные крупинки, следует воспользоваться блендером. Только в этом случае сыр будет иметь однородную структуру. Если блендера нет, то творог нужно предварительно перетереть через сито или пропустить через мясорубку. Дальше взбитую смесь отправляем в холодильник на полчаса. Вкусный и нежный сыр готов.

Творожный сыр идеален для приготовления десертов и выпечки, поскольку обладает сладковатым вкусом. В роллы или другие блюда с рыбой и мясом его лучше не добавлять.

Рецепт нежного сыра из молока и кефира

В домашних условиях можно приготовить сыр из самых простых и доступных продуктов — кефира и молока. Важно, чтобы они были свежими и качественными. Для приготовления вам понадобится:

молоко (лучше пастеризованное) — 1 л;

кефир — 0,5 л;

яйцо — 1 шт.;

соль, сахар — по 1 ч. л.;

лимонная кислота — 1 щепотка.

Чем выше жирность молочных продуктов — тем жирнее и вкуснее получится сыр.

Этапы приготовления такие:

Молоко выливаем в кастрюлю и ставим на огонь. Молоко следует периодически помешивать. Перед закипанием в кастрюлю добавляем сахарный песок и соль. Как только молоко начнет кипеть, убираем емкость с плиты и добавляем кефир. Смесь перемешиваем, чтобы она свернулась. Образовавшуюся на дне густую массу перекладываем в марлю, сложенную в несколько слоев, даем стечь лишней жидкости. Яйцо взбиваем миксером с лимонной кислотой и добавляем к кефирно-молочной массе. Все ингредиенты перемешиваем и отправляем на несколько минут в холодильник.

Такой сыр используется для создания кулинарных шедевров в сочетании с мясом, рыбой и овощами. Вкус сыра станет изюминкой и дополнением к изысканным блюдам.

Рецепт сыра для крема из домашней сметаны

Самый простой рецепт — домашний сыр, который готовят из сметаны. Идеально подойдет этот сливочный сыр для крема, поскольку он очень мягкий, нежный и воздушный.

Нужен всего 1 ингредиент — домашняя жирная и густая сметана. О такой говорят, что в ней ложка стоит. Итак, что необходимо делать?

Возьмем необходимое количество сметаны и поместим в плотный мешок (марлевый или тканевый). Мешок подвесим над емкостью, в которую будет стекать жидкость, оставим на ночь. Уже утром вы получите удивительно нежную сливочную массу, готовую к употреблению.

Учитывайте, что объем сметаны в результате уменьшится вдвое.

То есть, если вы взяли 1 кг сметаны, то сыра получится 500 г. Сливочный сыр обладает удивительными вкусовыми качествами.

Также он достаточно универсален и подходит для приготовления как десертов, так и мясных, овощных и рыбных блюд.

Источник: nur.kz