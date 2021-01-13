Глыбы снега сбрасывали с крыши дома №11 по ул. Лунной в Бердске. Без страховки. Смотрите видео

Жители позвонили в УК, так как боялись за детей, которые должны были возвращаться из школы. Лишь тогда поставили людей возле подъезда. Утром ситуация повторилась - смотрите видео.

Под снежные глыбы мог попасть любой житель, выходящий из подъезда

Завалили снегом вход в подъезды дома №11 по ул. Лунной в Бердске. Да так, что жильцам пришлось лезть через сугробы.

Днем 12 января с крыши дома №11 по ул. Лунной начали сбрасывать снег.

-Подхожу вчера вечером к подъезду, а у нас сугроб. Крыльцо все завалено снегом. Захожу домой, спрашиваю, что такое. Супруга рассказывает, что днем сбрасывали снег с крыши. Соседка ругалась на рабочих — дети идут из школы, она внука ждет с занятий, а здесь снег летит. Дозвонилась до директора УК «Разъездная -12», кое-как этот процесс остановили. Сегодня утром выхожу на работу, с крыши летит снег. Время 8.00. Снег с крыльца так и не убрали. А у нас в подъезде в основном пенсионеры живут. Двое ходят с палочками, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 13 января житель дома №11 по ул. Лунной Алексей Старцев.

Автор видео Алексей Старцев



Утром 13 января снег, скорее всего, сбрасывал дворник, предполагает Алексей Николаевич. Без соблюдения всяких мер безопасности. Внизу не было ни сигнальной ленты, ни мастера, который наблюдал бы за процессом работы. И снег вполне мог упасть бы на голову кого-нибудь из жителей, возмущался бердчанин.

Автор видео Алексей Старцев



Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор ООО «Разъездная — 12» Вячеслав Прокунин, 12 декабря специалисты выезжали на место. Внизу находились люди, которые ограничивали доступ прохожих во время уборки снега с крыши, отметил Вячеслав Николаевич. Сегодня тоже ребята работают, все как положено — внизу находятся люди.

-Снег расчистят после окончания работы. Все будет чисто и аккуратно. Сегодня уже начнут убирать на улице, - уверил Вячеслав Прокунин.

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