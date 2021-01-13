13.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Глыбы снега сбрасывали с крыши дома №11 по ул. Лунной в Бердске. Без страховки. Смотрите видео

14:43 13.01.2021, Галина Панчева Фото: Алексея Старцева
0

Жители позвонили в УК, так как боялись за детей, которые должны были возвращаться из школы. Лишь тогда поставили людей возле подъезда. Утром ситуация повторилась - смотрите видео.

% name% title
Под снежные глыбы мог попасть любой житель, выходящий из подъезда

Завалили снегом вход в подъезды дома №11 по ул. Лунной в Бердске. Да так, что жильцам пришлось лезть через сугробы.

Днем 12 января с крыши дома №11 по ул. Лунной начали сбрасывать снег.

-Подхожу вчера вечером к подъезду, а у нас сугроб. Крыльцо все завалено снегом. Захожу домой, спрашиваю, что такое. Супруга рассказывает, что днем сбрасывали снег с крыши. Соседка ругалась на рабочих — дети идут из школы, она внука ждет с занятий, а здесь снег летит. Дозвонилась до директора УК «Разъездная -12», кое-как этот процесс остановили. Сегодня утром выхожу на работу, с крыши летит снег. Время 8.00. Снег с крыльца так и не убрали. А у нас в подъезде в основном пенсионеры живут. Двое ходят с палочками, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 13 января житель дома №11 по ул. Лунной Алексей Старцев.

Автор видео Алексей Старцев

Утром 13 января снег, скорее всего, сбрасывал дворник, предполагает Алексей Николаевич. Без соблюдения всяких мер безопасности. Внизу не было ни сигнальной ленты, ни мастера, который наблюдал бы за процессом работы. И снег вполне мог упасть бы на голову кого-нибудь из жителей, возмущался бердчанин.

Автор видео Алексей Старцев

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор ООО «Разъездная — 12» Вячеслав Прокунин, 12 декабря специалисты выезжали на место. Внизу находились люди, которые ограничивали доступ прохожих во время уборки снега с крыши, отметил Вячеслав Николаевич. Сегодня тоже ребята работают, все как положено — внизу находятся люди.

-Снег расчистят после окончания работы. Все будет чисто и аккуратно. Сегодня уже начнут убирать на улице, - уверил Вячеслав Прокунин.

_________________________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

% name% title
% name% title
5-этажка без страховки крыша прохожие снег Алексей Старцев Вячеслав Прокунин Бердская УК "Разъездная-12"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас сбрасывают снег по правилам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чуть не разбились в падающем лифте в новостройке 3 женщины с ребенком. Смотрите видео
15:17 13-01-2021
Чуть не разбились в падающем лифте в новостройке 3 женщины с ребенком. Смотрите видео
Заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне Чака Норриса
15:15 13-01-2021
Заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне Чака Норриса
Объявил об отставке премьер Эстонии Юри Ратас
15:03 13-01-2021
Объявил об отставке премьер Эстонии Юри Ратас
Как сократить долги по кредиту? Назвала способы финансовый советник
15:00 13-01-2021
Как сократить долги по кредиту? Назвала способы финансовый советник
Новый Nissan Magnite вызвал ажиотаж. Сколько он стоит?
14:50 13-01-2021
Новый Nissan Magnite вызвал ажиотаж. Сколько он стоит?
Снял маску, выпил водки и не расплатился посетитель магазина в Новосибирске. Ему выписали стразу 3 нарушения 1
14:45 13-01-2021
Снял маску, выпил водки и не расплатился посетитель магазина в Новосибирске. Ему выписали стразу 3 нарушения
БердскГлыбы снега сбрасывали с крыши дома №11 по ул. Лунной в Бердске. Без страховки. Смотрите видео
14:43 13-01-2021
Глыбы снега сбрасывали с крыши дома №11 по ул. Лунной в Бердске. Без страховки. Смотрите видео
Выиграл в лотерею дорогостоящий препарат Zolgensma мальчик с СМА из Кузбасса
14:30 13-01-2021
Выиграл в лотерею дорогостоящий препарат Zolgensma мальчик с СМА из Кузбасса
Названы знаки, которые могут разбогатеть в период размещения Меркурия в Водолее до конца марта 2021 года
14:20 13-01-2021
Названы знаки, которые могут разбогатеть в период размещения Меркурия в Водолее до конца марта 2021 года
Сахар стал лидером по росту цен на продукты в 2020 году. Какие продукты еще в топе?
14:15 13-01-2021
Сахар стал лидером по росту цен на продукты в 2020 году. Какие продукты еще в топе?