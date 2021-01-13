Какой кашель при коронавирусе?

В период пандемии даже небольшое покашливание сразу вызывает тревогу и заставляет думать о заражении coronavirus. Кашель — признак коронавируса, о чем говорят эксперты ВОЗ и все медики.

При классическом течении болезни кашель при коронавирусе у взрослых возникает в 80% случаев

Как часто коронавирус сопровождается кашлем

Кашлевой акт возникает при раздражении соответствующих рецепторов в верхних и нижних дыхательных путях, импульсы от которых по нервным волокнам передаются в центр продолговатого мозга. Коронавирусы попадают в респираторный тракт, взаимодействуют со слизистой и негативно на нее влияют, поэтому запускают кашлевой рефлекс.

Эксперты утверждают, что при классическом течении болезни кашель при коронавирусе у взрослых возникает в 80% случаев. Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев утверждает, что симптом развивается только у 30-50% больных, поскольку большая часть инфекций протекает малосимптомно или атипично.

На какой день появляется кашель

У большинства пациентов симптом возникает на 2-3 день после начала клинических проявлений коронавирусной инфекции. С учетом того, что средний инкубационный период нового вируса составляет 3-5 суток, покашливание при ковиде развивается в основном спустя 1 неделю после заражения человека.

Однако, бывают и атипичные варианты течения, которые характерны для пожилых и ослабленных пациентов. У них изначально формируется коронавирус без насморка и кашля, а рефлекторное откашливание может появляться спустя 7-10 суток при развитии тяжелой формы заболевания и тотальном поражении легких.

Как отличить простой кашель от коронавируса

Сергей Авдеев подчеркивает, что по жалобам нельзя точно определить, какой возбудитель спровоцировал кашлевой рефлекс. При COVID-19, как и при других ОРВИ, чаще развивается сухое покашливание на фоне першения и болей в горле. Такие проявления возможны при разных вирусных, а также бактериальных или аллергических патологиях.

Важно! Кашель без температуры или с лихорадкой бывает при десятках различных заболеваний. Только врач после обследования и тестирования может поставить диагноз COVID-19.

Предположить, что кашлевые приступы связаны с коронавирусной инфекций можно при наличии таких сопутствующих симптомов:

потеря вкуса и обоняния;

заложенность носа при отсутствии слизистых выделений;

головные и мышечные боли;

одышка;

сильная слабость;

тошнота и боли в животе;

боли в грудной клетке.

В отличие от ОРВИ, при ковидном кашле может резко подниматься температура до 39 градусов, что указывает на среднетяжелую или тяжелую форму. Однако такие же признаки бывают и при обычном гриппе, поэтому без лабораторной диагностики не обойтись.

Виды и формы кашля при COVID-19

ВОЗ указывает поверхностный сухой кашель основным проявлением КОВИД-19 , но при прогрессировании или атипичном проявлении болезни возможны и другие варианты.

Легкое покашливание

Постоянное першение и царапанье в горле, из-за которого человеку хочется постоянно сглатывать слюну и периодически кашлять в основном возникает в начале болезни. Симптом выражен умеренно, он не сопровождается сильными болями в горле и существенно не нарушает повседневную активность. Пациент может нормально спать по ночам, он не просыпается от регулярных приступов.

Сухой (непродуктивный)

Сильные кашлевые приступы без выделения мокроты — типичное проявление легких и среднетяжелых форм коронавируса. Во время пароксизма человек ощущает болезненность в горле, а через несколько дней начинает болеть в области грудины. Надсадный кашель может быть по нескольку минут без перерыва, что истощает больного, нарушает сон и отдых.

Сухой с одышкой

Такой вид кашля наблюдается при поражении легких — развитии коронавирусной пневмонии. Во время пароксизмов и в межприступный период человек испытывает чувство нехватки воздуха, он начинает дышать часто и поверхностно, но это не помогает насытить кровь кислородом. Из-за гипоксии бывает сильная слабость, головокружение.

Влажный (с мокротой)

Отхаркивание слизи — менее распространенный признак при коронавирусной инфекции. Симптом может возникать через несколько дней от начала заболевания, при этом мокрота скудная и плохо отходит. Частицы слизи вместе с вирусами и отмершими эпителиальными клетками прикрепляются к слизистой респираторного тракта, раздражают нервные окончания, из-за чего человек часто и подолгу кашляет.

Ночной

Это самый неприятный тип кашля, который истощает пациента, нарушает его отдых и в придачу к основным симптомам вызывает нервное перенапряжение. Усиление признака ночью связано с неподвижным положением больного, застоем слизи в дыхательных путях. Иногда проявление вызвано затеканием слизи из носоглотки, особенно у пациентов с сопутствующими хроническими синуситами.

Какой кашель при коронавирусе наиболее опасен?

Врачи говорят, что прогностически неблагоприятным считаются кашлевые приступы с постоянной и сильной одышкой, которые свидетельствуют о нехватке воздуха вследствие поражения легких. При этом у человека снижается сатурация (насыщение крови кислородом), страдают жизненно важные органы, возникает тяжелая гипоксия тканей. Такой симптом требует экстренного лечения в стационаре и назначения кислородной поддержки до стабилизации самочувствия.

Сколько дней длится кашель?

Легкий кашель без температуры или с невысокой субфебрильной лихорадкой длится от 5 дней до 2 недель. Такое течение типично для легких форм заболевания, когда инфекция ограничивается верхними отделами дыхательной системы и не поражает альвеолярную паренхиму. В таком случае по клинике симптомы идентичны классическому ОРВИ, которым большинство людей болеет хотя бы 1 раз за холодный сезон.

Если человек болеет в средней или тяжелой форме, он может кашлять в течение 1-2 месяцев. Это неблагоприятный признак, который указывает на серьезное поражение легочной ткани и может быть предикторов развития отдаленных осложнений.

Коронавирус без кашля — бывает ли?

Как мы уже писали выше, не более 80% заболевших ковидом сталкиваются с этим симптомом. У остальных инфекция протекает с другими клиническими проявлениями или вовсе бессимптомно.

Если заболевший коронавирусом не кашляет, у него возможны такие признаки вирусной инфекции:

покраснение глаз и слезотечение, ощущение “песка” в глазах;

сильные боли в голове;

заложенность носа, скудные водянистые выделения;

потеря способности различать вкусы и запахи;

учащение дыхание, чувство нехватки воздуха;

очень сильная слабость, головокружение и потемнение в глазах при ходьбе.

Новый возбудитель обладает крайне непредсказуемыми эффектами, поэтому он может вызывать нетипичные для других вирусных инфекций признаки. Например, во многих случаях диагностируется пневмония без кашля при коронавирусе. Воспаление поражает стенки альвеол и не сопровождается выработкой мокроты, поэтому рефлекс отхаркивания не возникает, а единственным признаком в таком случае может быть одышка. Среди других проявлений атипичной пневмонии называют бледность и синюшность кожи, сильную слабости, боли в груди, похолодание пальцев рук и ног.

Кашель при КОВИД у детей

Дети переносят COVID-19 намного легче, чем взрослые, для них характерно малосимптомное течение заболевания. Поэтому развернутая клиническая картина с длительным непродуктивным кашлем без насморка наблюдается довольно редко. У маленьких пациентов бывает легкое покашливание и першение в горле на фоне невысокой температуры. Иногда у младенцев развиваются тяжелые пневмонии, которые вызваны несформированным кашлевым рефлексом и застоем мокроты в бронхолегочной системе. Что касается подростков, у них болезнь чаще протекает в классической форме с кашлевыми приступами.

Мокрота при коронавирусе

Кашель с мокротой при ковиде — не самый распространенный вариант. Если все же наблюдается отхаркивание, во время приступа выделяется небольшое количество прозрачной вязкой слизи без неприятного запаха. Она вырабатывается железистыми клетками слизистых оболочек респираторных органов в ответ на проникновение вирусных агентов.

Обратите внимание! Влажный кашель чаще возникает у пациентов с сопутствующими хроническими болезнями органов дыхания — бронхитом, ХОБЛ, бронхиальной астмой.

Ценные диагностические сведения дает цвет выделяемой мокроты:

Желтая. Такой оттенок возникает при присоединении аэробной бактериальной инфекции и развитии гнойного воспаления в легких. Интенсивный желтый оттенок бывает при осложнении ковида абсцессом легкого, при котором зловонная мокрота выделяется “полным ртом”. Зеленая. Этот цвет также указывает на микробную этиологию пневмонии и возникает при сочетанном вирусно-бактериальном поражении дыхательной системы. Красно-коричневая. Наблюдается при попадании крови в слизь, что бывает из-за повышенного кровенаполнения бронхолегочной системы и разрыва капилляров. Если сначала у человека был кашель без мокроты, а затем резко начала выделяться слизь с множественными прожилками крови, нужно немедленно сообщить врачу, который расскажет план дальнейших действий.

Как ускорить выведение мокроты

Главное правило — не допускать застоя в легких, для чего пациенту рекомендуют ходить по комнате, совершать повороты и наклоны туловища, если состояние позволяет. При сильной слабости нужно хотя бы регулярно переворачиваться в постели, принимать полусидячее положение.

Хороший эффект оказывает вибрационный массаж — постукивание по грудной клетке способствует продвижению слизи по дыхательным путям и провоцирует приступ влажного кашля, после которого состояние пациента улучшается. Очень полезна дыхательная гимнастика при коронавирусе, которая не только выводит мокроту, но и предотвращает фиброз в легких.

Что делать, чтобы уменьшить частоту приступов кашля

Начать лечение стоит с простых немедикаментозных методов:

Часто проветривать помещение, чтобы повысить приток свежего воздуха, убрать частицы вируса, которые человек выделяет при кашле. Повысить влажность в комнате с помощью специальных приборов-увлажнителей, пульверизатора с водой. Это защищает слизистые от пересыхания и уменьшает дискомфорт. Принимать теплую однородную пищу, которая не раздражает горло и не провоцирует кашлевой рефлекс. Временно убрать из рациона все пряности, слишком горячие и холодные блюда, еду с мелкими твердыми частицами (орехи, мюсли, сухарики). Принимать как можно больше теплого чая, компота, травяных отваров, чтобы смягчить горло.

Чем лечить кашель при коронавирусе

Любые препараты при ковидном кашле будут симптоматическими, поскольку симптом полностью исчезнет только после удаления вируса из организма. Медикаменты назначаются, чтобы облегчить самочувствие пациента и ускорить выздоровление.

Лекарства

Что принимать от кашля при коронавирусе, зависит от интенсивности и характера этого симптома, наличия сопутствующих заболеваний органов дыхания. Самые популярные симптоматические препараты с наименованиями и описаниями их эффектов собраны в таблице.

Лекарственная группа и торговые названия Фармакологическое действие Муколитики (Амброксол, Амбробене, Лазолван, АЦЦ) Способствуют разжижению слизи в дыхательной системе, благодаря чему она быстрее и легче выводится с кашлем Секретолитики (Бромгексин, Бронхипрет, Амтерсол, Пертуссин) Улучшают работу мерцательного эпителия респираторного тракта, способствуют очищению легких от мокроты Противокашлевые (Коделак, Терпинкод, Синекод, Либексин, Глауцин) Угнетают кашлевой центр, поэтому снижают частоту и интенсивность приступов мучительного сухого кашля Бронхолитики (Вентолин, Беротек, Оксис) Расширяют просвет дыхательных путей и уменьшают продукцию слизи

Народные методы

Для улучшения эффекта аптечных лекарств можно воспользоваться простыми и проверенными рецептами народной медицины:

сделать горячий чай с ягодами малины, черной смородины, клюквы с добавлением пары чайных ложек меда;

приготовить полезный напиток с имбирем, медом и лимоном для помощи при влажном кашле;

для смягчения горла при сухом кашле воспользоваться теплым молоком с маслом и медом;

проводить полоскания горла содово-солевыми растворами с добавлением экстракта календулы, эвкалипта;

делать ингаляции на основе масла эвкалипта, прополиса.

Кашель после коронавируса

После выздоровления у человека может быть легкое покашливание в течение нескольких месяцев, что свидетельствует о серьезном нарушении работы дыхательной системы во время болезни. Медики называют основные способы, как избавиться от кашля после коронавируса без лекарств:

регулярно проводить дыхательную гимнастику;

добавить посильные физические нагрузки;

больше гулять и дышать свежим воздухом;

следить за питанием, качеством и продолжительностью сна.

Советы врачей-пульмонологов

Пульмонолог Пироговского центра Ольга Богуш дает такие советы пациента, перенесшим ковид: “К сожалению, у нас нет специальных медикаментов, каких-то особых технологий, помогающих легким работать так же, как до болезни. Например, популярный сейчас витамин D от COVID-19 и его последствий не защищает. Легочная ткань должна восстанавливаться сама, а наша задача — ей помочь. Основное, что может сделать человек дома, — заниматься своим физическим восстановлением.”

Сергей Авдеев советует людям прежде всего думать о профилактике и не нагнетать панику: “Что касается дополнительных мер для уменьшения риска заражения коронавирусом, то они хорошо всем известны. Это самоизоляция и гигиена. Они действенны и полезны для всех людей”.

Сухой кашель — часто встречающийся признак нового коронавируса, который длится от 5-7 суток до нескольких месяцев. При неблагоприятном течении болезни он может сопровождаться одышкой, выделением гнойной или кровянистой мокроты. Что принимать взрослому и ребенку при кашле, зависит от его типа: при непродуктивном показаны противокашлевые средства, при влажном — муколитики и секретолитики. Чтобы быстрее выздороветь, медикаментозное лечение нужно дополнять дыхательной гимнастикой и народными рецептами.

Источник: coronavirus-control