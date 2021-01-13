Бутерброд с печенью трески: рецепт отличной закуски

|Продукты (на 10 порций)
|Печень трески - 1 баночка
|Яйца отварные - 2 шт.
|Майонез - 50 г
|Перец черный молотый - по вкусу
|Лук зеленый - 3 шт.
|Хлеб - 0,5 булки
Пошаговый рецепт
Подготовить ингредиенты для бутербродов с печенью трески. Яйца заранее отварить вкрутую, остудить.
Обжарить хлеб на сковороде по 2 минуты с каждой стороны.
Печень трески размять вилкой в подходящей посуде, натереть вареные яйца на мелкой терке.
Добавить молотый перец и майонез, перемешать.
Мелко порезать зеленый лук.
Намазать приготовленную смесь на хлеб.
Выложить бутерброды с печенью трески на блюдо и присыпать зеленым луком.
Бутерброды с печенью трески готовы. Приятного аппетита!
Источник: russianfood