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Бутерброд с печенью трески: рецепт отличной закуски

17:20 13.01.2021 Фото: russianfood
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Быстрые и очень вкусные бутерброды с печенью трески - отличная закуска на праздничный стол.

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Очень вкусные и питательные бутерброды
Продукты (на 10 порций)
Печень трески - 1 баночка
Яйца отварные - 2 шт.
Майонез - 50 г
Перец черный молотый - по вкусу
Лук зеленый - 3 шт.
Хлеб - 0,5 булки
Пошаговый рецепт
Подготовить ингредиенты для бутербродов с печенью трески. Яйца заранее отварить вкрутую, остудить.

Обжарить хлеб на сковороде по 2 минуты с каждой стороны.

Печень трески размять вилкой в подходящей посуде, натереть вареные яйца на мелкой терке.

Добавить молотый перец и майонез, перемешать.

Мелко порезать зеленый лук.

Намазать приготовленную смесь на хлеб.

Выложить бутерброды с печенью трески на блюдо и присыпать зеленым луком.

Бутерброды с печенью трески готовы. Приятного аппетита!

Источник: russianfood

бутерброд печень трески рецепт
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