Бутерброд с печенью трески: рецепт отличной закуски

Быстрые и очень вкусные бутерброды с печенью трески - отличная закуска на праздничный стол.

Очень вкусные и питательные бутерброды Продукты (на 10 порций) Печень трески - 1 баночка Яйца отварные - 2 шт. Майонез - 50 г Перец черный молотый - по вкусу Лук зеленый - 3 шт. Хлеб - 0,5 булки Пошаговый рецепт Подготовить ингредиенты для бутербродов с печенью трески. Яйца заранее отварить вкрутую, остудить. Нарезать хлеб кусочками. Обжарить хлеб на сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Печень трески размять вилкой в подходящей посуде, натереть вареные яйца на мелкой терке. Добавить молотый перец и майонез, перемешать. Мелко порезать зеленый лук. Намазать приготовленную смесь на хлеб. Выложить бутерброды с печенью трески на блюдо и присыпать зеленым луком. Бутерброды с печенью трески готовы. Приятного аппетита! Источник: russianfood

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