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Получило новую партию танков Т-80БВМ Минобороны России

18:30 13.01.2021 Фото: Vitalykuzmin.net
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На машине улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан газотурбинный двигатель - его мощность возросла до 1250 л. с.

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Серийный танк Т-80БВ

Прежде чем поступить на вооружение российской армии, танки успешно прошли тщательную проверку, подчеркнули в министерстве.
Министерство обороны РФ получило очередную партию основных боевых танков (ОБТ) Т-80БВМ в декабре 2020 года. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе АО "Концерн Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех").

"В рамках исполнения гособоронзаказа (ГОЗ) в декабре 2020 года Минобороны РФ получило партию танков Т-80БВМ, произведенных Омским заводом транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш", входит в УВЗ). Прежде чем поступить на вооружение российской армии, танки успешно прошли тщательную проверку. С целью контроля качества изделий, состояния всех систем и механизмов, а также для оценки соответствия машин заявленным техническим характеристикам, был проведен ряд испытаний", - проинформировали в пресс-службе.

"Все обязательства перед Минобороны были выполнены в установленный срок. Такого результата удалось добиться во многом благодаря слаженной работе коллектива и высокой организации производства. Сейчас мы уже приступили к выполнению ГОЗ 2021 года", - привели в пресс-службе слова генерального директора АО "Омсктрансмаш" Игоря Лобова.

Танк Т-80БВМ является модернизированной версией ОБТ Т-80БВ. На машине улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан газотурбинный двигатель - его мощность возросла до 1250 л. с. Также на танке установлен многоканальный прицел наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Броня ОБТ усилена противокумулятивными решетчатыми экранами, а также комплексом модульной динамической защиты.

Источник: ТАСС

оружие Т-80БВМ танк
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