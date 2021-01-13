Наступает перелом зимы, и днем припекает солнце, а ночью – морозы.

В ясную погоду бывает сильная инсоляция (ультрофиолетовая солнечная радиация), что может, приводить к ожогам стволов растений.

В феврале месяце занимаются закаливанием семян, их сортировкой и обеззараживанием. Можно приняться за выращивание рассады: просушить и прогреть семена. Можно сеять на рассаду баклажаны и сладкий перец. В обогреваемых теплицах можно начинать выращивать кочанные и листовые салаты. Если позволяют климатические условия, то в открытый грунт моно посадить редис, редьку, кольраби, шпинат и морковь, лук-порей, сельдерей.

Чтобы снять первый урожай раннего картофеля уже в июне, подготовьте клубни уже сейчас. Сначала уложите их на проращивание в светлом месте, но не под прямыми солнечными лучами, например на подоконнике. Держите клубни 4 недели при температуре 8-14 градусов. Проросшие клубни посадите в ящик со свежей землей на глубину 10 см и держите на свету при температуре 15 градусов. В апреле, когда почва в саду оттает и немного прогреется, картофельную рассаду аккуратно пересадите на грядку и накройте пленкой.

Далее собственно календарь работ по лунному посевному календарю 2021 на Февраль.

Лунный посевной календарь на Февраль 2021 года

Убывающая Луна

1 (до 14:26) февраля 2021 года Убывающая Луна в Деве (Дни Корня). Благоприятное время для посадки и пересадки комнатных растений. Хорошие дни для посадки и посева на рассаду овощных культур и особенно цветов.

1 (с 14:26), 2, 3 (до 17:16) февраля 2021 года Убывающая Луна в Весах (Дни Цветка). Благоприятное время для посева семян гвоздики Шабо и любых других цветов.

3 (с 17:16), 4, 5 (до 20:18) февраля 2021 года Убывающая Луна в Скорпионе (Дни Листа). Нельзя использовать в эти дни химические удобрения. Посейте семена Лук‑порея на рассаду. Также благоприятен посев любой зелени, редьки, редиса, моркови, топинамбура. Займитесь посадкой и пересадкой луковичных и клубневых цветов. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.

5 (с 20:18), 6, 7 (до 23:53) февраля 2021 года Убывающая Луна в Стрельце (Дни Плода). Благоприятное время для посадки чеснока, лука.

7 (с 23:53), 8, 9, 10 (до 4:21) февраля 2021 года Убывающая Луна в Козероге (Дни Корня). Хорошее время для посева лука и любой зелени, посадки корнеплодов и картофеля.

10 (с 4:21), 11 февраля 2021 года Убывающая Луна в Водолее (Дни Цветка). 11 февраля (22:08) – НОВОЛУНИЕ. Бесплодные дни. Лучше ничего не сеять и не сажать.

Растущая Луна

12 (до 10:24) февраля 2021 года Растущая Луна в Водолее (Дни Цветка). Бесплодные дни. Лучше ничего не сеять и не сажать.

12 (с 10:24), 13, 14 (до 18:55) февраля 2021 года Растущая Луна в Рыбах (Дни Листа). Благоприятное время для посева зелени, обильного полива растений. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.

14 (с 18:55), 15, 16, 17 (до 6:13) февраля 2021 года Растущая Луна в Овне (Дни Плода). Хорошее время для посадки лука, чеснока, жгучего перца, томатов и фасоли.

17 (с 6:13), 18, 19 (до 19:05) февраля 2021 года Растущая Луна в Тельце (Дни Корня). Лучшие дни для посадки! Идеальные дни для посадки и пересадки комнатных растений, а также для «грядок» на подоконниках или в теплицах. Посейте семена перца, баклажана, томатов, огурцов, капусты на рассаду. Также посейте укроп, петрушку, лук, шпинат. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.

19 (с 19:05), 20, 21, 22 (до 6:54) февраля 2021 года Растущая Луна в Близнецах (Дни Цветка). Благоприятное время для посева фасоли, гороха, вики, чечевицы.

22 (с 6:54), 23, 24 (до 15:24) февраля 2021 года Растущая Луна в Раке (Дни Листа). В весеннюю обогреваемую теплицу посейте семена скороспелых сортов томатов для выращивания в открытом грунте. Посейте семян огурцов для домашнего огорода, семена бархатцев, годеции, петунии, душистого горошка, настурции, хризантемы и цинии на рассаду для открытого грунта. Под пленочное укрытие на биотопливе можно посеять семена белокочанной, цветной, брюссельской капусты, укропа, шпината. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.

24 (с 15:24), 25, 26 (до 20:08) февраля 2021 года Растущая Луна во Льве (Дни Плода). Благоприятное время для посева семян подсолнечника.

26 (с 20:08), 27, 28 (до 22:18) февраля 2021 года Растущая Луна в Деве (Дни Корня). 27 февраля (11:18) – ПОЛНОЛУНИЕ. Благоприятное время для посадки и пересадки комнатных растений. Хорошие дни для посадки и посева на рассаду овощных культур и особенно цветов.

Убывающая Луна

28 (с 22:18) февраля 2021 года Убывающая Луна в Весах (Дни Цветка). Благоприятное время для посева семян гвоздики Шабо и любых других цветов.

Источник: luna-segodnja