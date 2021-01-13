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Двойная индексация пенсий в 2021 году: Ждать ли индексацию работающим пенсионерам - мнение экономиста Евгений Гонтмахера

15:54 13.01.2021, Марина Волкова Фото: spb.hse.ru
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Если закон примут, поможет ли это пенсионерам? Этот вопрос «Курьер. Среда. Бердск» задал доктору экономических наук России Евгению Гонтмахеру 13 января.

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Евгений Гонтмахер - доктор экономических наук России
Сюжет: Пенсионная реформа
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Двойная индексация пенсий в 2021 году: Ждать ли индексацию работающим пенсионерам - мнение экономиста Евгений ГонтмахераЧто сказал об индексации пенсий работающим пенсионерам в 2021 году Путин 5 января, рассказываемЕщё 214 новостей

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму проект закона о дополнительной индексации пенсий чаще одного раза в год. Об этом председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщает в своем Telegram-канале.

Настоящим проектом федерального закона предлагается осуществлять дополнительную индексацию социальных пенсий, страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии, и в случае его принятия указанные пенсии и фиксированная выплата будут индексироваться, — говорится в пояснительной записке.
Законопроектом предусматривается, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в соответствии с действующим порядком и дополнительно с 1 июля, в случае если темп роста стоимости товаров и услуг за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

Страховые пенсии предлагается индексировать с начала января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, а с 2025 года — ежегодно с февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с апреля — исходя из роста доходов ПФР.

Документом также предполагается индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января, а с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год. При этом кабмину предлагается дать право принимать решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов Пенсионного фонда.

Если закон примут, поможет ли это пенсионерам? Этот вопрос «Курьер. Среда. Бердск» задал доктору экономических наук России Евгению Гонтмахеру сегодня, 13 января.

- У нас сейчас индексация происходит в соответствии с инфляцией. Если отслеживать инфляцию каждые полгода и поднимать на этот уровень пенсию, то будет происходить то же самое, что у нас есть и сейчас. Это механические изменения. Этот подход может быть более обоснованным. Но здесь вопрос уровня инфляции. Обычно, такие частые индексации делают, если в стране высокая инфляция. По крайнее мере официальная. В России уровень инфляции небольшой. По 2020 году было меньше 5%. Поэтому это микроскопическое различие - между индексацией один или два раза в год.

Социальная пенсия имеет принципиальное отличие от всех остальных пенсий. Она выплачивается тем людям, которые не имеют достаточного стажа для получения трудовой, страховой пенсии. Это фактически пособие по бедности. Это те, кто мало работал в своей жизни, например женщины, которые занимались исключительно воспитанием детей. Это очень ограниченная категория людей. Для них двойная индексация, наверное, рациональна. Потому что прожиточный минимум меняется, а их пенсия привязана к прожиточному минимуму. На фоне других 37 млн получателей страховых пенсий, это очень мало людей.

2025 год — это за пределами какого-либо прогнозирования сегодня. Наш очередной политический цикл заканчивается в 2024 году, но если не произойдет ничего чрезвычайного. Что будет в 2025 году - это совершенно другая реальность. Я бы не стал сейчас обращать внимание на этот законопроект. Индексация пенсий два раза в год пока что несвоевременна, хотя и не бессмысленна. Это все с чем связано? Люди готовятся к выборам в Государственную Думу. Депутаты хотят показать избирателям, как они заботятся об их интересах. Наиболее интересен другой момент в пенсионных делах.

Правительство должно дать Путину до 1 февраля предложения о том, как проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Путин дал об этом поручение перед Новым годом. Ведь этот вопрос стоит достаточно остро. Об этом мы узнаем в начале февраля. Но я склонен думать, что с учетом тех же выборов, какое-то паллиативное решение будет принято. В полном объеме вряд ли вернут индексации работающим пенсионерам, но какое-то промежуточное решение примут, что-то выплатят. Может быть, разово и проиндексируют. Посмотрим, это произойдет достаточно скоро, - отметил Евгений Шлёмович.

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