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Крещение Господне 2021: Что категорически нельзя делать 19 января, а что обязательно нужно, рассказал священник Владимир Бирюков

16:31 13.01.2021, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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19 января можно набрать святой воды, которая не будет портиться целый год. Что нужно делать с ней, узнайте.

Сюжет: Православные обряды
Крещение Господне 2021: Что категорически нельзя делать 19 января, а что обязательно нужно, рассказал священник Владимир БирюковПолный список Крещенских примет на 19 января 2021 годаЕщё 643 новостей

Крещение Господне встретят 19 января 2021 года жители Бердска

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Крещение в этом году будет иным

Что нельзя делать, а что, наоборот, нужно совершать в Крещение Господне, рассказал отец Владимир (Василий) Бирюков «Курьер. Среда. Бердск».

Нельзя грешить, как и в любые дни, отметил священник. В этот день, в первую очередь, нужно прийти в храм и помолиться, поблагодарить Бога.

-Мы постоянно просим: Господи, дай здоровья, дай благополучия, дай успехов, дай мудрости, дай сил. Но нужно тоже прийти в храм и поблагодарить Боженьку. За то, что все необходимое к нашему спасению Господь устроил. В праздник Крещения еще нужно воды святой взять. А где она? Она не только в храме. Все одно естество освящается благодатью Божьей: моря, реки, озера, ручьи. И в нашем кране водопроводном она тоже освящена благодатью Божьей. Много лет, когда были притеснения, гонения, храмов не было, были моменты, когда на всю область нашу был один-единственный храм, так люди из водопровода наливали воду и с благоговением хранили ее. И она хранилась. Год целый хранилась. Попробуйте вы летом или осенью залить в банку воду. Долго она простоит у вас? Нет. А в этот день она освящена благодатью Божьей везде.

В Крещение необходимо освятить жилище святой водой с просьбой, чтобы Господь благословил его.

-А воду пьем каждый день святую, чтобы наша вода, которой процентов 70 в нашем организме, она иногда бродит в нашей голове, в чистоте поддерживалась, укреплялась Божьей благодатью, чтобы совсем не забродила, не закисла совсем.

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