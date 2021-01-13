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Заявил о намерении вернуться в Россию 17 января Навальный

16:11 13.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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До этого пресс-служба УФСИН по Москве заявила, что Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, ему и его адвокату направлено уведомление о необходимости явки в инспекцию, в случае игнорирования в суд может быть отправлен запрос об отмене условного приговора.

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Навальный заявил о намерении вернуться в Россию 17 января

Алексей Навальный заявил, что вернется в Россию 17 января.
"Я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом "Победы", - сказал Навальный в видеообращении в своем аккаунте в Instagram.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию, где он прошел курс реабилитации.

Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
В декабре официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвования для нужд ряда некоммерческих организаций, Навальный, как фактический их руководитель, потратил более 356 миллионов рублей на личные цели.

До этого пресс-служба УФСИН по Москве заявила, что Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, ему и его адвокату направлено уведомление о необходимости явки в инспекцию, в случае игнорирования в суд может быть отправлен запрос об отмене условного приговора.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.

новичок оппозиционер отравление Алексей Навальный
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