Родила детей трижды, но без родов мать в Бердске. Как это возможно - истории из первых уст

Рождение ребенка - самый важный этап в жизни каждой женщины

14 января в мире отмечается день кесарева сечения. Ежегодно в России регистрируется более 1,6 миллиона родов, причем около 23% из них – путем кесарева сечения. Как сообщили "№Курьер. Среда. Бердск" в роддоме Бердска, за новогодние каникулы в городе родилось 28 детей, из них 12 появились на свет с помощью кесарева сечения.

Кесарево сечение – довольно сложная операция

Для некоторых слова «кесарево сечение» уже звучат страшно: проходить через операцию готова не каждая женщина. Хотя многие наоборот - хотят, чтоб их малыш появился на свет кесаревым сечением, боясь травм и осложнений при естественных родах.

Не существует однозначного ответа на вопрос какие роды безопаснее для мамы и ребенка, врачи прибегают к операции в экстренных случаях, когда существует угроза жизни матери и ребёнка и по показаниям. Перечень показаний к проведению операции включает в себя в частности узкий таз, опухоли, миомы, поперечное положение плода, неполноценный рубец на матке после кесарева сечения и другие. Решение о проведении операции принимает врач индивидуально и стоит прислушаться к его совету, отметили в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" в роддоме Бердска сегодня, 13 января.

Сегодня используют различные виды анестезии, общую и спинальную. При спинальной анестезии во время кесарева сечения женщина может разговаривать с врачами, она ничего не чувствует, но всё видит. Конечно, сам ход операции не виден, перед будущей мамой ставят ширму. После операции новорожденного ребёнка практически всегда прикладывают к груди мамы, чтобы в первые минуты своей жизни он почувствовал мамино тепло и познакомился с её микрофлорой. В среднем операция кесарева сечения длится от получаса до часа.

Сейчас в основном делают поперечный разрез в нижней части живота длиной около 10 см. Если у женщины не первое кесарево сечение, то ей будут делать разрез по старому шву с иссечением старого рубца на коже.

Пока хирург будет зашивать – ребенка взвесят и измерят рост, и на именном браслете напишут ваше имя, дату и время родов, пол ребенка, его рост и вес. Этот браслетик многие мамы бережно хранят в альбомах.

Обычно используют саморассасывающийся шовный материал и выполняют «косметический» шов, чтобы шрам был незаметен. Новой технологией сейчас является бесшовный способ. Его делают с помощью специального биологического клея.

- В первые сутки после операции разрешена разрешена только негазированная вода. Женщине после родов нужно пить минимум полтора-два литра. Но тяжелую бутылку нелегко поднять, сил у женщины нет, поэтому можно взять несколько маленьких бутылок или специальную соломинку. На вторые сутки разрешена только легкоусвояемая пища: бульон, сваренный из нежирных сортов мяса, отварное нежирное мясо, творог и йогурт без добавок, сок, чай, компот, кисель. На третьи сутки можно употреблять в пищу паровые котлеты, тефтели, каши, сыр, овощные пюре, кефир, запеченные яблоки, - отмечают врачи роддома Бердска.

Как только врач разрешит вставать – вставайте. Значительно облегчит жизнь в первые две недели после операции послеоперационный бандаж.

Интимные отношения с мужем можно будет возобновить спустя 6 недель после операции. Предварительно надо посетить врача и убедиться, что все в порядке. Обязательно подберите с доктором приемлемый для вас вариант контрацепции. Беременность после кесарева сечения необходимо планировать не ранее чем через 2 года. Это связано с тем, что после операции на матке формируется рубец, он должен полностью зажить. Если беременность наступит раньше – рубец может быть несостоятельным. Беременная матка будет постоянно растягиваться, что может привести к ее разрыву. После кесарева сечения к физическим нагрузкам можно приступать не ранее, чем через 2 месяца после операции.

Истории мам

Максимальное количество кесаревых сечений, которые женщина способна перенести без вреда для себя, индивидуально, но считается, что не больше трёх. Во время последующей беременности может возникнуть очень много серьезных осложнений. Каждый рубец нарушает нормальное кровоснабжение матки. Всегда существует угроза разрыва матки, велика вероятность кровотечения. Бывают случаи, что плацента прикрепляется не вверху, а внизу, в области рубца. Это чревато последствиями, как для матери, так и для ребенка.

Бывают, конечно, и четвертые роды кесаревым сечением, но очень редко. Если первые роды проходили с помощью кесарева сечения, то последующие могут пройти и естественным путем. Однако только 1 процент женщин из числа тех, кого ранее оперировали, готовы и могут родить без помощи хирургов. Необходимо, чтобы малыш не был крупным, занимал нормальное положение — головой вниз и у женщины должен быть настрой на роды, чтобы не получилось так, что после начала родов она будет кричать, что не может родить.

Вот две истории, которые бердчанки рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о своём опыте рождения ребёнка кесаревым сечением.

Елена, 46 лет

- У меня трое детей — две дочки и сын, все появились на свет кесаревым сечением. Первая дочь родилась, когда мне было 18 лет, после операции швы зажили быстро, и я почти не ощутила какого -то неудобства. Через 8 лет родила сына, опять кесарили, через полтора года, так уж вышло, вторую дочь. Швы после второй операции болели заметнее, а после третьей были проблемы со швами, долго не заживали, боль постоянно возвращалась. Ну и двое подряд маленьких детей это очень непросто, и физически, и морально я очень уставала. Сейчас дети выросли, все здоровы, но у меня проблемы с грыжами, была операция по удалению грыжи, поставили сетку. Боли постоянно возвращаются. Но я бы повторила всё равно все три кесарева, потому что не представляю, как кого-то из детей не было бы.

Ольга, 36 лет

- Первого сына родила в 26 лет, экстренно сделали кесарево сечение, была угроза здоровью ребёнка. Ребёнок здоров, швы зажили незаметно, шов маленький и не болел практически. О себе мало думала, все заботы были о ребёнке первый год, поэтому даже не помню каких-то неудобств от послеоперационного периода. Второго сына родила сама, три года ему уже. Врачи рекомендовали естественные роды, рожала в Советском районе Новосибирска, роды прошли без проблем. Сейчас шва от кесарева сечения практически и не видно. Болей и проблем нет. Кстати, разницы в развитии нет. Они развиты по возрасту независимо от того, родила я сама или помогли врачи с кесаревым сечением. Конечно, характеры у детей разные. Но я никак это не связываю со способом рождения малышей.

Сравнивая кесарево сечение и естественные роды, невозможно отдать предпочтение какому-то способу появления на свет малыша. Главное — теперь у женщины есть ребёнок, а как он родился, естественным путём или с помощью хирургической операции, совсем не важно, главное — ребёнок и мама здоровы.