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Наказал штрафом в 25 000 рублей за ковидные нарушения заведующую скорой помощи ЦГБ Бердска Елену Голубкову суд

16:01 13.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как выяснилось, обследование лиц, имеющих риск инфицирования COVID-19 при профессиональной деятельности в одной из бригад отделения скорой медицинской помощи методом полимерной цепной реакции проводилось с кратностью реже, чем раз в неделю. И не только.

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Суд назанчил штраф отделению
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Наказал штрафом в 25 000 рублей за ковидные нарушения заведующую скорой помощи ЦГБ Бердска Елену Голубкову судПредставила «самую умную» маску RazerЕщё 1127 новостей

Постановлением судьи Бердского городского суда Новосибирской области Беловой Е.С. заведующая отделением скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» Голубкова Е.П. привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (к административному штрафу с применением ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ в размере 25 000 рублей), за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившегося в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, которые совершены при возникновении угрозы распространения заболевания в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий, представляющих опасность для окружающих, а именно:

- обследование лиц, имеющих риск инфицирования COVID-19 при профессиональной деятельности в одной из бригад отделения скорой медицинской помощи методом полимерной цепной реакции проводилось с кратностью реже, чем раз в неделю;

- при организации работы в отделении скорой медицинской помощи нарушена эпидемиологическая тактика при COVID-19, направленная на профилактику внутрибольничного инфицирования и недопущения формирования очагов в медицинских организациях, максимальное ограничение контактов;

- водитель бригады по обслуживанию больных COVID-19 был допущен к управлению транспортным средством линейной бригады (контактировал с фельдшерами ОСМП), чем нарушены требования ст.ст. 11, 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.2, п. 4.2, п. 5.8. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19)».

заведующая коронавирус нарушения скорая помощь суд
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