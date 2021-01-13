Наказал штрафом в 25 000 рублей за ковидные нарушения заведующую скорой помощи ЦГБ Бердска Елену Голубкову суд

Как выяснилось, обследование лиц, имеющих риск инфицирования COVID-19 при профессиональной деятельности в одной из бригад отделения скорой медицинской помощи методом полимерной цепной реакции проводилось с кратностью реже, чем раз в неделю. И не только.

Суд назанчил штраф отделению

Постановлением судьи Бердского городского суда Новосибирской области Беловой Е.С. заведующая отделением скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» Голубкова Е.П. привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (к административному штрафу с применением ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ в размере 25 000 рублей), за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившегося в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, которые совершены при возникновении угрозы распространения заболевания в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий, представляющих опасность для окружающих, а именно:

- обследование лиц, имеющих риск инфицирования COVID-19 при профессиональной деятельности в одной из бригад отделения скорой медицинской помощи методом полимерной цепной реакции проводилось с кратностью реже, чем раз в неделю;

- при организации работы в отделении скорой медицинской помощи нарушена эпидемиологическая тактика при COVID-19, направленная на профилактику внутрибольничного инфицирования и недопущения формирования очагов в медицинских организациях, максимальное ограничение контактов;

- водитель бригады по обслуживанию больных COVID-19 был допущен к управлению транспортным средством линейной бригады (контактировал с фельдшерами ОСМП), чем нарушены требования ст.ст. 11, 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.2, п. 4.2, п. 5.8. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19)».