Газ из хранилищ Украины на 100 млрд оказался в залоге у российской НКО

Госкорпорация ВЭБ.РФ создала некоммерческую организацию "Фонд промышленных активов" в 2016 году для реструктуризации проблемных активов.

Украинский газ на сто миллиардов рублей оказался в залоге в России

Активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, включая природный газ расчетной стоимостью почти 100 миллиардов рублей, находятся в залоге у российской некоммерческой организации "Фонд промышленных активов". Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 год.

По данным агентства, активы заявлены в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF. По условиям сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem, а также некоторых украинских и европейских предприятий.

Помимо акций, в залоге оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость в отчетности оценили примерно в 98 миллиардов рублей.



Госкорпорация ВЭБ.РФ создала некоммерческую организацию "Фонд промышленных активов" в 2016 году для реструктуризации проблемных активов. Позже его вывели за пределы группы ВЭБ.