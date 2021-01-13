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Газ из хранилищ Украины на 100 млрд оказался в залоге у российской НКО

18:15 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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Госкорпорация ВЭБ.РФ создала некоммерческую организацию "Фонд промышленных активов" в 2016 году для реструктуризации проблемных активов.

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Украинский газ на сто миллиардов рублей оказался в залоге в России

Активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, включая природный газ расчетной стоимостью почти 100 миллиардов рублей, находятся в залоге у российской некоммерческой организации "Фонд промышленных активов". Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 год.

По данным агентства, активы заявлены в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF. По условиям сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem, а также некоторых украинских и европейских предприятий.
Помимо акций, в залоге оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость в отчетности оценили примерно в 98 миллиардов рублей.

Госкорпорация ВЭБ.РФ создала некоммерческую организацию "Фонд промышленных активов" в 2016 году для реструктуризации проблемных активов. Позже его вывели за пределы группы ВЭБ.

газ кредит миллиардер украина Дмитрий Фирташ
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