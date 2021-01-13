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Пресс-релиз

Тройник пресс Valtec VTm.231 16 — для чего необходимы такие соединения к металлопластиковым трубам и какие их основные преимущества?

16:29 13.01.2021
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На сегодняшний день есть очень много разных соединительных комплектующих и все они действительно важны при ремонте или в строительстве.

На сегодняшний день есть очень много разных соединительных комплектующих и все они действительно важны при ремонте или в строительстве. Тройник пресс Valtec VTm.231 16 представляет собой особенное пресс-соединение, которое исключительно актуально для соединения металлопластиковых труб.

Он представляет собой неразъемное соединение труб или иных частей системы с металлическими элементами. Поэтому тройник пресс Valtec VTm.231 16 можно приобрести на специализированном сайте, где можно ознакомится со всеми особенностями и характеристиками.

Благодаря таким тройникам можно очень быстро и надежно собрать системы металлопластиковых труб. Трубы из полиэтилена соединяются с трубопроводом, а также со смесителем и приборами отопления.

Такие соединения делают из нержавеющей стали, иногда используют латунь. Выбор оправдан, поскольку эти материалы поддаются деформации во время обжатия, но при этом они не хрупкие и очень прочные в таких системах.

Основные особенности тройников, о которых следует знать

Другие преимущества тройников пресс Valtec VTm.231 16:

  1. Тройник пресс Valtec VTm.231 16 разводит системы отопления и водопроводные магистрали. Материалы и конструкция тройника совместима с техническими жидкостями и абсолютно нейтральны к обычной питьевой воде.
  2. Такие тройники очень удобны в использовании для специалистов, которые с ними работают. Для установки требуется минимальный набор инструментов.
  3. Несмотря на то, что соединения разбираются — это не монолит, а значит, часто нуждается в обслуживании, популярность тройников этой модели во много раз выше неразъемных пресс-фитингов.

На какие технические особенности и плюсы стоит обратить особое внимание?

Среди технических особенностей и преимуществ тройников данной модели можно отметить следующие:

  • срок службы более 45 лет;
  • наибольшая температура среды выше 110 градусов Цельсия;
  • крайняя температура среды, которая является аварийной +130 градусов Цельсия;
  • давление 10 бар;
  • минимальная температура среды -30 градусов Цельсия;
  • материал корпуса — латунь;
  • корпус содержит гильзу из нержавеющей стали.
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