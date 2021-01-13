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Рецепт хорошего гастрономического перевода

16:30 13.01.2021
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Залог хорошего перевода – это не доскональное знание иностранного языка (возможно ли оно вообще?) хотя уверенное им владение, конечно, тоже очень важно.

Залог хорошего перевода – это не доскональное знание иностранного языка (возможно ли оно вообще?) хотя уверенное им владение, конечно, тоже очень важно. Любой перевод – это всегда большая работа, которая складывается из разных слагаемых или, если хотите, ингредиентов. Одним из важнейших является понимание тех реалий, о которых идет речь. Наверняка перевод какой-нибудь технической документации вы бы охотнее доверили переводчику «технарю». Человек, владеющий английским, французским, китайским (каким угодно) языком, наверняка сможет перевести любой текст, но сможет ли он ее донести, учитывая различные нюансы и специфику темы – вопрос. То же касается и кулинарного перевода. Для него важно хорошо понимать описываемые процессы, разбираться в методах приготовления, иметь реальные представления об ингредиентах, кулинарных традициях, особенностях той или иной кухни и проч. Гастрономический перевод – это едва ли отдельный вид переводческой деятельности, это, скорее направление, к которому тяготеют люди, для которых кулинария во всех ее проявлениях является хобби. Здесь https://rest-menu.com/ можно заказать перевод ресторанного меню у переводчиков, специализирующихся на гастрономическом переводе.

Специфика гастрономического перевода

Нередко при описании блюд в ресторанных меню встречаются слова, которые вполне можно отнести к узкоспециальной кулинарной лексике. Не каждый гость знает, что представляет собой такой способ приготовление как консоме, фламбе, су-вид, или что такое конкассе.

Читаем в меню: «конкассе из помидоров с креветками». Звучит интригующе, но малопонятно. Что делать, если нам надо написать то же самое, но на английском? Переводчик, далекий от кулинарной темы, обратиться к кулинарным словарям для знакомства с этим термином. Он узнает, что конкассе – это термин, обозначающий особую технику шинковки очищенных от кожицы овощей. Но на это уйдет гораздо больше времени, чем у человека, знакомого (а может даже и самостоятельно практикующего) с этим методом приготовления.

Или вот в составе блюда указан «лук сибулет». Переводчик-гастрономист сразу распознает его под этим ботаническим названием более известное «имя»: шнитт-лук. Переводчик, мало знакомый с кулинарными ингредиентами, потратит гораздо больше времени на поиск подходящего перевода (существует призрачная, но все-таки вероятность, что не найдет его!).

Словом, сегодня есть возможность доверить перевод профессионалам своего дела, не стоит отказываться от такой возможности!

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