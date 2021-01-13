Отменили Крестный ход и купель на Крещение в Бердске. Причины назвал настоятель Преображенского храма Владимир Бирюков

В истории уже были случаи, когда в великие праздники, и не только, даже храмы закрывались для прихожан.

Окунуться в купели на Крещение — одна из православных традиций



Без Крестного хода и Крещенской купели отметят 19 января Крещение Господне жители Бердска.

-В этом году не получается у нас устроить купель Крещенскую и Крестного хода не будет из-за того, что пандемия, из-за того, что много риска заболеть. Некоторые, может быть, являются носителями и не ощущают этого, кто-то заболел, кто-то переболел. Чтобы не распространять эту болезнь, было принято воздержаться. Потому что люди сотнями, даже тысячами приходят на эту купель. Всякие бывают. Один зашел с болезнью, вирусом, другой пошел, пятый, десятый. Поэтому принято мудрое решение. И в древности, когда были чума и холера, даже храмы закрывались. Это не новое, что мы в 2020 году на Пасху не могли в храм войти. Только священники совершали богослужения и люди-сотрудники были. Хор был и пономари были. Некоторые не понимают: как так, почему? Священники стоят на том: нужно ограничить доступ. Все это было. Поэтому воздержимся, чтобы нам, как можно дольше остаться здоровыми. Дай Бог, преодолеть эти болезни, кто переболел, кто не переболел. Преодолеть, не избежать. Мы их не избежим. Они все равно посетят нас эти болезни, вирусы эти. Нужно жить дальше и добрые дела творить, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» отец Владимир (Василий) Бирюков.

19 января вход в бердские храмы будет ограничен. Но люди смогут получить святую воду в удобное для них время. Воду будут разливать заранее в бутылки, чтобы прихожане их разбирали. Святую воду можно будет взять в любом бердском храме.

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