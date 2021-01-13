Проверенные гадания для девушек на Старый Новый год и 5 магических действий для богатства и счастья для проведения 13-14 января 2021 года

Гадания на будущего мужа и исполнение желания помогут приоткрыть завесу тайны в это особенное время.

Старый Новый год - это редкий исторический феномен, неофициальный праздник, который отмечается только жителями постсоветского пространства и совершенно непонятный для иностранцев

Старый Новый год - это редкий исторический феномен, неофициальный праздник, который отмечается только жителями постсоветского пространства и совершенно непонятный для иностранцев.

Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир.

Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 13 дней, поэтому Старый Новый год отмечают с 13 на 14 января.

Старый Новый год богат традициями и поверьями

Так, празднеству предшествует славянский праздник Меланки, который справляют в ночь с 13 на 14 января. По традиции на ужин в этот день подавали щедрую кутью (заправленную смальцем). Поэтому вечер на Меланку также называют Щедрым.

К ужину в этот вечер садиться вся семья. Особое внимание уделяется одежде: она должна быть опрятной, выглаженной и чистой.

После трапезы следует заглянуть к соседям и друзьям, чтобы попросить прощения за возможные обиды и непонимание.

Вечер на Меланку – это не только семейный праздник в широком понимании этого слова. Он также предоставляет шанс молодым людям создать собственную семью.

Так, если молодой человек потерпел неудачу в сватании, то в Щедрый вечер он может попытать удачи снова. Главное, застать возлюбленную дома.

Что касается девушек, то в этот вечер они собирались стайками и ходили щедровать. По правилам, щедрование может проходить только под окнами домов ближе к концу вечера (к полуночи).

Также считается, что в ночь на дворе можно «увидеть», как новый год провожает старый.

Что касается обряда посевания, то в нем участвуют только дети. А самыми щедрыми подарками одаривали тех, кто постучался в дом с утра самым первым. Действо и песнопения во время посевания призваны были привлечь в дом достаток и хороший урожай.

5 магических действий, чтобы новый год был богатым, счастливым и удачным.

1. Приготовить богатый ужин. На столе обязательно должна быть кутя, несколько мясных блюд, пироги, вареники, блины, компот. Ведь щедрый стол в эту магическую ночь привлечет в дом счастье и благополучие на следующий год.

2. Когда придут первые посевальники, нужно посадить за стол и чем-то угостить хотя бы одного из них. Тогда счастье и богатство будет в доме, и, если в доме есть незамужние девушки, они обязательно найдут себе пару в новом году.

3. Зерно после посевальников надо замести утром на Старый Новый год и вынести к воротам или во двор. Развести там костер. Когда огонь разгорится, через него нужно перепрыгнуть всем членам семьи, чтобы разная нечисть на огне осталась, чтобы в новый год войти чистым.

4. Папа с детьми должен поиграть в прятки. А происходит это так: мама ставит миску с пирогами на стол, папа садится и делает вид, что прячется за пироги. И дети спрашивают: «Мама, а где это наш папа?» На что он отвечает: «А разве вы меня не видите? Дай Бог, чтобы и в будущем году вы меня так не видели». То есть чтобы в следующем году такое же было богатство.

5. А мама должна ровно в полночь пойти и набрать в реке воды, потом трижды погрузить в нее хлеб, приговаривая: «Не хлеб это купается в воде, а я купаюсь в здоровье и силе».

Затем надо тихонько вернуться домой и коснуться мокрым хлебом голов спящих детей, приговаривая: «Чтоб были такие великие, как святой Василий великий». Затем нужно бросить туда монету, а утром все члены семьи должны умыться этой водой, это должно принести счастье на деньги на целый год.

Гадания для девушек на Старый Новый год

Согласно традиции, молодые девушки отмечают этот праздник собираясь вместе, дабы попытаться заглянуть в будущее и узнать, что ожидает их в грядущем году.

Гадание на будущего мужа. Перед сном нужно положить под подушку четырех королей: «Суженый-ряженый приходи ко мне во все». Утром судят о сне: если приснился пиковый король - муж будет гораздо старше и ревнивец, если приснится крестовый король - будущий муж будет военным или предпринимателем, если бубновый - выйдешь замуж по большой любви, червонный король - муж будет красивый и богатый.

Гадание на исполнение желания. Нужно взять одинаковые листики и написать на них несколько желаний, осуществления которых ты хочешь в новом году. Сложи листочки в несколько раз и положи под подушку. Утром сразу после пробуждения достань наугад одну бумажку. Этой мечте суждено сбыться в наступившем году.

Гадание на вопрос. Нужно задумать вопрос на который можно ответить только Да или Нет, а затем выглянуть в окно и посчитать количество светящихся окон в доме напротив. Если их количество четное - значит ответ Да, а если нечетное - Нет.

Гадание на то, каким муж будет. Берутся хлеб, кольцо, табак и щетка и прячутся под глубокие тарелки. Незамужняя девушка выбирает наугад одну из тарелок и смотрит, что под ней прячется. Если хлеб - жених будет богатым, кольцо - жених будет щеголем, щетка - человек простой профессии, а табак - будущий муж будет из неблагополучной семьи.

Гадание на парня, которому ты не безразлична. Днем нужно отломать небольшую веточку ели и перед сном положить ее под подушку с такими словами: «Ложусь на понедельник, кладу в изголовье ельник, приснись тот, кто обо мне думает».

Гадание на влюбленного в тебя. Нужно взять три лавровых листа и с такими словами положить под подушку перед сном: «С понедельника на вторник гляжу на подоконник, кто мечтает обо мне, пусть приснится мне во сне».

Гадания на Старый Новый год не просто развлечение, это – традиция.

Гадание на варениках на старый. Это одно из традиционных гаданий на Старый Новый год. Для этого хозяйка дома, приглашающая гостей, готовит вареники с картошкой, в некоторые из которых кладет начинку в виде небольших сюрпризов. Суть гадания в том, что никто не знает, с чем именно ему попадется вареник, и как раз по его начинке определяют, что человека ждет в будущем году.

Гадание на зеркалах. Это гадание актуально не только на Старый Новый год, но и на Андрея, в ночь перед Рождеством и на Крещение. Гадание на зеркалах считается очень опасным, поэтому далеко не каждая девушка соглашается настолько испытывать судьбу. Берутся два зеркала(больших и желательно равной величины), устанавливаются друг против друга, освещаются двумя свечами; лучше всего держать зеркало против высвеченного стенного зеркала так, чтобы из направленного зеркала в стенном образовался длинный коридор, озаренный огнями. Гадающая девушка должна удалить из комнаты кошек, собак, птиц и посторонних лиц, кроме одной или двух скромных особ. Со стороны этих последних, однако же, требуется не глядеть в зеркало, не подходить к гадающей и не разговаривать. И вот в конце этого коридора и должен появиться суженый; правда, смотреть приходится иногда очень долго, и увидеть можно не только суженого... а и всякую нечисть.

Гадание на зернах. Очень легко гадать на зернах: в банку насыпается любая крупа, задается вопрос, после чего левой рукой достают горсть крупы и пересчитывают зерна. Четное количество означает положительный ответ на поставленный вопрос, нечетное, соответственно, отрицательный.

Гадание на королей. В ночь перед Старым Новым годом перед тем, как лечь спать, можно положить под подушку игральные карты с изображением королей. Утром, не глядя, надо вытащить одну карту. Какой король достанется, таким и муж будет: пики – суженый будет старым и ревнивым, трефи – военный, король червей – молодой да богатый, а бубновый король – желанный.

Гадание на кольце. По полу играющие по очереди катают кольцо. Если оно покатится к двери, девушка скоро выйдет замуж.

Народные приметы на Старый Новый год

Если ночь на Старый Новый год тихая и ясная, год будет счастливый и удачный.

Если 14 января взойдет яркое солнце, год будет богатым и урожайным.

Если иней укроет все деревья, будет хороший урожай зерновых.

С какой стороны на Старый Новый год небо покрыто облаками, оттуда и счастье будет.

Если выпадет снег на Старый Новый год, значит, следующий год будет счастливым.

Когда будут праздновать Новый год через 90 лет?

Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем на один день. Сейчас разница между юлианским и григорианским календарем в настоящее время составляет 13 дней. А с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже.

Источник: redpost.com.ua