Со старым Новым годом 2021 снежные поздравления от всего сердца

Старый Новый год вряд ли когда-нибудь станет официальным календарным праздником, но его традиционно отмечают во многих странах в ночь с 13 на 14 января. Две встречи Нового года появились по причине перехода с юлианского календаря на действующий григорианский, разница между которыми составляет ровно 13 дней. В то, что новогодний праздник продолжают отмечать по старому стилю, внесла свою лепту православная церковь — она отказалась переходить на новое летоисчисление и продолжила жить по юлианскому календарю.
Для современных людей Старый Новый год — дополнительная возможность отметить любимый праздник, собраться с друзьями и поверить в чудеса. Этой дате приписывают особые магические свойства, поэтому ровно в полночь стоит еще раз загадать свое сокровенное желание.
***
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
***
Этот Старый Новый год
Пусть всё лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.
Пусть он в дом к вам заметет
Всё, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
Пусть добавит ковшик сил,
Мир чтоб к вам приветлив был,
Чтобы не было печали,
Чтобы нервы лишь крепчали.
Чтобы прибыли росли,
Чтоб морозы принесли
Только бодрость для успеха.
***
Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!
***
В этот старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.
Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!
***
Желаю в старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб как по маслу, шли дела,
Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!
***
Приходит Старый Новый год,
Он много тайн в себе несет.
Да позабудьте о плохом.
Раскройте душу счастью, свету,
А лучше повода и нету,
Ведь новый наступает год,
Он с нового листа начнёт.
Красивой жизни вам, успеха,
Радости, поводов для смеха.
***
Вот и Старый Новый год —
Праздник, но наоборот!
И по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!
Пожелаем разных благ:
Жить богато, не хворать,
И улыбок больше, шире.
А в сердцах — любви и счастья,
Несмотря на все ненастья.
Пусть творятся чудеса,
Чтоб жизнь сказкою была.
***
Две недели пролетели —
Только-только всё доели —
Празднует опять народ.
Кто-то держится за печень
И с утра «Боржоми» пьет,
Но 13-ое настало,
Дело к вечеру — и вот...
Мы бокалы поднимаем
Счастья, радости желаем
И успеха вновь и вновь.
Денег — пухлыми мешками,
Чтоб не знали вы невзгод.
Чтоб не раз нам встретить с вами
Старый добрый Новый год!
***
Новый год пришел! Ура!
Веселимся — дубль два:
Старый Новый год идет,
Счастье в каждый дом несет!
Пусть все сбудутся желанья,
Прозвучат в любви признанья,
Волшебство произойдет
В этот Старый Новый год!
***
Всех — со старым Новым годом!
Пусть хорошая погода
В доме и в душе царит.
Пусть со снегом смех летит,
С ветром — легкая удача,
Чтобы стали вы богаче.
Чтобы в нынешнем году
***
Вроде только отшумели,
Ёлка, праздник за столом,
Вроде, только песни пели,
И гостей был полон дом.
Новый год был только-только
Старый Новый подошёл,
Чтоб он мимо не прошел.
Пожелаем счастья горы,
Чтоб успели загадать,
Чтоб не знать ни бед, ни ссоры,
Чтобы жить, не унывать.
Счастья, денежек, успеха,
И здоровья как титан,
Чтоб сбывался каждый план.
Источник: pozdravok.ru