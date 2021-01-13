Со старым Новым годом 2021 снежные поздравления от всего сердца

Этой дате приписывают особые магические свойства, поэтому ровно в полночь стоит еще раз загадать свое сокровенное желание.

Со Старым Новым годом 2021

Старый Новый год вряд ли когда-нибудь станет официальным календарным праздником, но его традиционно отмечают во многих странах в ночь с 13 на 14 января. Две встречи Нового года появились по причине перехода с юлианского календаря на действующий григорианский, разница между которыми составляет ровно 13 дней. В то, что новогодний праздник продолжают отмечать по старому стилю, внесла свою лепту православная церковь — она отказалась переходить на новое летоисчисление и продолжила жить по юлианскому календарю.

Для современных людей Старый Новый год — дополнительная возможность отметить любимый праздник, собраться с друзьями и поверить в чудеса. Этой дате приписывают особые магические свойства, поэтому ровно в полночь стоит еще раз загадать свое сокровенное желание.

***

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

***

Этот Старый Новый год

Пусть всё лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет

Всё, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,



И азарт, и настроенье.

Пусть добавит ковшик сил,

Мир чтоб к вам приветлив был,

Чтобы не было печали,

Чтобы нервы лишь крепчали.

Чтобы прибыли росли,

Чтоб морозы принесли

Только бодрость для успеха.



Вам любви, удач и смеха!

***

Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

***

В этот старый Новый год

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желанья.

Пусть удача в дом войдет,

И успех не подведет.

Денег будет пусть в достатке,

Все у всех будет в порядке!

***

Желаю в старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб как по маслу, шли дела,



И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать

Не плакать и не унывать,

И чтобы планы шли на взлет,

Сегодня, завтра, целый год!

***

Приходит Старый Новый год,

Он много тайн в себе несет.



Задумайтесь вы о быломДа позабудьте о плохом.Раскройте душу счастью, свету,А лучше повода и нету,Ведь новый наступает год,Он с нового листа начнёт.Красивой жизни вам, успеха,Радости, поводов для смеха.У всех нас праздник, он — утеха!

***

Вот и Старый Новый год —

Праздник, но наоборот!

И по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем!

Пожелаем разных благ:

Жить богато, не хворать,



И добра, и мира в мире,И улыбок больше, шире.

А в сердцах — любви и счастья,

Несмотря на все ненастья.

Пусть творятся чудеса,

Чтоб жизнь сказкою была.

***

Две недели пролетели —



Снова здравствуй, Новый год!Только-только всё доели —Празднует опять народ.

Кто-то держится за печень

И с утра «Боржоми» пьет,

Но 13-ое настало,

Дело к вечеру — и вот...

Мы бокалы поднимаем



За удачу, за любовь.Счастья, радости желаемИ успеха вновь и вновь.

Денег — пухлыми мешками,

Чтоб не знали вы невзгод.

Чтоб не раз нам встретить с вами

Старый добрый Новый год!

***

Новый год пришел! Ура!

Веселимся — дубль два:

Старый Новый год идет,

Счастье в каждый дом несет!

Пусть все сбудутся желанья,

Прозвучат в любви признанья,

Волшебство произойдет

В этот Старый Новый год!

***

Всех — со старым Новым годом!

Пусть хорошая погода

В доме и в душе царит.

Пусть со снегом смех летит,

С ветром — легкая удача,

Чтобы стали вы богаче.

Чтобы в нынешнем году



Не увидеть вам беду!

***

Вроде только отшумели,

Ёлка, праздник за столом,

Вроде, только песни пели,

И гостей был полон дом.

Новый год был только-только

Старый Новый подошёл,



Всем скорее вновь под ёлку,Чтоб он мимо не прошел.

Пожелаем счастья горы,

Чтоб успели загадать,

Чтоб не знать ни бед, ни ссоры,

Чтобы жить, не унывать.

Счастья, денежек, успеха,

И здоровья как титан,



В доме искреннего смеха,Чтоб сбывался каждый план.

Источник: pozdravok.ru