Обретут особый статус и название городские парки Бердска, Искитима и Новосибирской области

позиции Председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива, не следует откладывать на годы вперед решение вопроса по сохранению естественных парков

Депутаты регионального парламента, члены правительства Новосибирской области, представители Новосибирска и Бердска, Новосибирского сельского и Искитимского районов обменялись мнениями, каким должен быть механизм использования земельных участков на так называемых зеленых зонах в городах и поселках. С позиции Председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива, не следует откладывать на годы вперед решение вопроса по сохранению естественных парков внутри населенных пунктов. Потому что находятся желающие застроить их высотками, коммерческими объектами, превратить лесные массивы в жилые. «Это проблема не только Новосибирска, – сказал он. – Для понимания: буквально за последние пять лет в больших городах-миллионниках было создано порядка 70 особо охраняемых природных зон».

Чтобы спасти от застройки Заельцовский бор, расположенный в Новосибирске, законодатели изучили разные варианты. Существующую в субъектах Российской Федерации нормативно-правовую базу обобщила министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелёхина. Например, в Свердловской области «лесные парки» создаются решением областного правительства, и в границах, которые определяют исполнительные органы госвласти, может быть ограничена или приостановлена любая деятельность, наносящая вред природе. Закон Забайкальского края особо охраняемыми природными территориями называет «охраняемые зеленые зоны», где установлен ограниченный режим природопользования и запрещается хозяйственная деятельность по капитальному строительству. «Территории рекреационного значения», на которых нельзя нарушать их уникальные пейзажные и ландшафтные особенности, обозначает закон Томской области.

По словам Владимира Знаткова, первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области, ситуации, аналогичные возникшей в Заельцовском бору Новосибирского сельского района, случаются и в Бердске, и в Искитимском районе. «Есть некий пробел в региональном законодательстве по особо охраняемым природным территориям», – мнение Владимира Знаткова.

Речь идет о реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, подчеркнул Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив. Законом на уровне Новосибирской области следует обозначить статус особо охраняемых природных зон, их название и механизм определения границ, какие объекты можно и нельзя строить на этих территориях, как содержать дорожную и прочую инфраструктуру, развивать объект в плане рекреационных возможностей.

Этапы подготовки и согласования изменений в региональный закон от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» рабочая группа утвердить на следующем заседании. Планируется, что в апреле региональное минприроды направит проект закона, уже рассмотренный правительством Новосибирской области, депутатам Законодательного Собрания.

Источник: zsnso.ru