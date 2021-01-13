Военная прокуратура проверяет расходование денег в автошколе ДОСААФ Бердска

Предположительно, ведомство запросило бухгалтерские документы с 2017 года. В автошколе заявляют о плановой проверке и отсутствии претензий у надзорного органа - курсантов обучают в обычном режиме.

Автошкола ДОСААФ Бердска готовит водителей

В бердском отделении ДОСААФ идет проверка. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» военное ведомство заинтересовалось бухгалтерскими документами. По сообщению осведомленного источника, проверяет расходование средств, в том числе, которые выделяло Минобороны на подготовку курсантов-водителей, с 2017 года военная прокуратура.

Предположительно, одним из поводов интереса правоохранителей к автошколе ДОСААФ стала зарплата — якобы из-за низких заработков инструкторы-водители уходили и оказывалось, что готовить курсантов некому. Хотя учебный процесс не останавливался. Есть и другие вопросы.

В бердской автошколе подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» информацию о проверке. Но заявили, что документы не изымали. Дескать, правоохранительные органы проверяют в плановом режиме. И пока у военной прокуратуры претензий нет. По информации источника, по письму запросили некоторые отчетные документы.

Сейчас автошкола ДОСААФ в Бердске работает в привычном режиме, идет нормальный учебный процесс, завила секретарь начальника 13 января, отметив, что руководитель Сергей Черепанов находится на больничном.

Подробности - в ближайшее время.