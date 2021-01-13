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Лишает родительских прав наркоманку Люсю опека Искитима. Горе-мать "забыла" 5-месячного малыша в машине такси

17:16 13.01.2021, Алина Бурова Фото: Из социальных сетей
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В настоящее время мать ребенка находится в психиатрической больнице. За ребенка борется его 65-летняя бабушка.

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Мать младенца отрицает свою вину и говорит, что пойдет до конца

Мать-наркоманку 5-месячного ребенка, забытого в такси, лишает родительских прав опека Искитима. Заявление о горе-матери Людмилы Аракелян направлено в суд. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил главный эксперт аппарата уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области Михаил Глотов сегодня, 13 января.

- В настоящее время ребенок находится в государственном учреждении. Органом опеки и попечительства города Искитима направлено исковое заявление в суд о лишении родительских прав законного представителя,- заявил Михаил Глотов.

Напомним, что многих шокировало дело о забытом ребенке в машине такси 5 месячном Кирюши(имя ребенка изменено). Предал историю огласке таксист Андрей Кузьмин. Он собственными глазами увидел халатное отношение матери к ребенку. Помимо увлечений наркотиками Люся неоднократно обворовывала магазины Искитима. Горе-мать во время совершения краж оставляла ребенка в машине, несмотря на его температуру и плаксивое настроение, а однажды и вовсе пропала, оставив маленького Кирюшу в машине таксиста.

Как сообщал "Весь Искитим" в настоящее время Людмила Аракелян пребывает в психиатрической больнице. За ребенка борется его бабушка. Как рассказала бабушка Валентина Машкарева, ее сноха официально замужем за Ареном Аракелян. Маленького Кирюшу наркоманка-Люся родила от сына Валентины – Вениамина, у которого также есть проблемы с с наркозависимостью. Несмотря на предполагаемое отсутствие кровного родства с Ареном, 5-месячный ребенок носит фамилию Аракелян и именно поэтому у Валентины проблемы с оформлением документов на опеку. Для того, чтобы установить родство ей придется делать ДНК тест. Бабушка желает поскорее забрать 5-месячного мальчика, так как у него с рождения искривлена ножка и ему требуется медицинская помощь.

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