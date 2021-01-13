Начались обыски в строительной компании "Сибиряк". Она выиграла конкурс на стройку реабилитационного центра за 7,4 млрд рублей в Бердске

Совсем недавно компания стала победителем электронного аукциона. Она должна была построить федеральный детский реабилитационный центр.

В Красноярске начались обыски в строительной компании "Сибиряк"

В Красноярске оперативники начали обыски в головном офисе строительной компании "Сибиряк" по делу о поставках медицинского оборудования в Красноярскую краевую больницу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Строительная компания получала подряд на поставку оборудования этой больнице.

В соцсетях очевидцы опубликовали видео, на котором несколько человек в форме с надписью ФСБ, а также люди в штатском заходят в головной офис "Сибиряка".

По словам источника агентства, обыски также прошли в кабинете главврача Красноярской краевой больницы Егора Корчагина.

У "Интерфакса" нет официального подтверждения этой информации.

В сентябре 2018 года компания "Сибиряк" получила подряд на реконструкцию Красноярской краевой клинической больницы, в частности, на строительство нового корпуса. Цена контракта составила 3,77 млрд рублей. Еще один контракт с компанией предполагал поставку больнице медицинского оборудования на 582,3 млн рублей.

Финансировался проект из федерального и краевого бюджетов, в том числе в рамках подготовки к проведению в Красноярске Универсиады-2019.

ООО "УСК "Сибиряк" - один из крупных игроков на строительном рынке Красноярска. Компания занимается строительством жилья, социальных объектов и дорожной инфраструктуры. В 2018-2019 году "Сибиряк" исполнил ряд контрактов на строительство в городе спортивных сооружений и реконструкцию социальных объектов для Универсиады-2019.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцами ООО "УСК "Сибиряк" являются Владимир Егоров (75%) и Екатерина Кочеткова (25%). Чистая прибыль компании в 2019 году составила 90,5 млн рублей (почти в 3 раза меньше, чем в 2018 году) при выручке в 9,7 млрд рублей (снижение на 4%). В 2019 году компания заключила контракты на строительство объектов на общую сумму 6,15 млрд рублей, в 2020 году - на 8,46 млрд рублей.

Напомним, красноярская строительная компания "Сибиряк" построит федеральный детский реабилитационный центр в Бердске. Данная компания стала победителем электронного аукциона.

Максимальная цена контракта составляла 7,6 млрд рублей, УСК «Сибиряк» предложила выполнить работы на участке площадью 24 га за 7,4 млрд. Постановление о направлении на строительство и оснащение центра оборудованием на общую сумму более 7,6 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: Интерфакс