Подскочили цены на бензин в Новосибирской области с начала 2021 года

Подорожало и дизельное топливо. По данным Новосибирскстат, рост стоимости автомобильного топлива наблюдался и в начале прошлого года.

В конце 2020 года цены на автотопливо не росли

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирской области с начала 2021 года рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Новосибирскстат в среду.

За период с 1 по 11 января 2021 года в регионе повысились потребительские цены на автомобильный бензин марки АИ-92 на 0,5%, АИ-98 и АИ-95 – на 0,3 %, дизельное топливо – на 0,2%.

На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,70 до 42,20 рубля за 1 литр, марки АИ-95 от 43,95 до 45,90, марки АИ-98 от 50,30 до 54,20, дизельное топливо от 49,30 до 53,05 рубля за 1 литр.

На соответствующей неделе предыдущего года в Новосибирской области наблюдалось повышение потребительских цен на автомобильный бензин марки АИ-98 и дизельное топливо на 0,1%.