Продлил срок ареста руководителям "Церкви последнего завета" суд Новосибирска

Суд продлил срок ареста руководителям "Церкви последнего завета"

Трое фигурантов дела останутся под стражей до 15 апреля.

Центральный районный суд Новосибирска продлил срок заключения под стражей руководителям "Церкви последнего завета" Сергею Торопу, Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову, сообщили в своем Telegram-канале адвокаты обвиняемых.

"Центральный районный суд Новосибирска только что продлил заключение под стражу всем трем обвиняемым на срок до 15 апреля. Решения, конечно же, будут обжалованы", - говорится в сообщении.

В конце сентября основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами).

Центр "Церкви последнего завета" расположен в Курагинском районе на юге Красноярского края.