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Умер звезда сериалов "Дальнобойщик" и "Каменская" Денис Карасев

17:56 13.01.2021 Фото: Кадр из фильма
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Актеру театра и кино было 57 лет. Медики "скорой", вызванные в его московскую квартиру, не смогли спасти.

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В Москве умер актер из сериалов «Дальнобойщики» и «Каменская»
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер звезда сериалов "Дальнобойщик" и "Каменская" Денис КарасевУмер 7-летний мальчик после отказа его родителей от госпитализацииЕщё 640 новостей

В Москве скончался актер театра и кино Денис Карасев. Причиной смерти называется сердечная недостаточность.

Информацию подтвердила подруга семьи артиста.

«Он умер во сне от сердечной недостаточности», - сказала она РБК.

Издание добавляет, что Карасев умер в своей квартире в центре столицы. Приехавшим на вызов медицинским работникам не удалось спасти ему жизнь.

Денису Карасеву было 57 лет. После учебы в ГИТИСе он играл в Театре имени Маяковского, а затем в «Ленкоме». Карасев также известен своими работами в кино - он снимался в фильмах «Сволочи», «Мы из будущего - 2», в сериалах «Дальнобойщики», «Каменская» и других.

актер сердечная недостаточность скончался Денис Карасев
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