13.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Блогера Варламова и издателя Верзилова арестовали в Южном Судане

19:04 13.01.2021 Фото: wikipedia
0

По их словам, солдаты решили, что они запускали дрон, из-за чего сняли их с рейса. Задержанные позвонили в российское посольство.

% name% title
Илья Варламов

Блогера Илью Варламова и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова арестовали в Южном Судане. Вместе с ними местные военные задержали еще нескольких человек, говорится на сайте Varlamov.ru.

По словам Варламова, в список задержанных также попали его жена Любовь и двое их спутников из России. Как сообщает издание «Подъем», среди задержанных — директор Европейской гимназии Иван Боганцев.

Пульт от дрона

Компания путешественников находилась в аэропорту города Капоэта, чтобы вылететь оттуда в Джубу, столицу Южного Судана. «Приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде», — сообщил Варламов.

Он объяснил, что солдаты решили, что они запускали дрон, из-за чего сняли их с рейса и задержали. Варламов заверил, что дрона у него не было и съемки не велись, так как гаджет давно остался у силовиков в Уганде, соседней африканской страны. Руководитель «Яндекс.Лавки», в прошлом издатель и журналист Илья Красильщик написал в Facebook, что дрон Варламова был конфискован угандийской таможней, и 11 января он забирал его в аэропорту.

 Угроза ареста

Позже блогер добавил, что всем путешественникам объявили, что они арестованы. «Мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны», — уточнил Варламов. По его словам, военные также попытались отобрать деньги и технику «до разбирательств».

Пока Варламов продолжает делать публикации в соцсетях, в том числе фотографии из места, где их удерживают местные силовики. По его мнению, арест является «обидой» военных на то, что его дрон конфисковали «угандийские коллеги». «Когда увидели пульт, то у них загорелись глаза. А тут оказалось, что дрона нет», — пояснил блогер.

VIP-камера

Позже Верзилов опубликовал видео, в котором сообщил, что их перевели в отдельную камеру, где есть стулья и ржавая кровать, а также телевизор. Он уточнил, что в Южном Судане россияне находились как туристы и что у них продолжают грозиться отобрать телефоны.

Варламов также сообщил, что вскоре силовики стали утверждать, что у них нет разрешения на съемку от местного министерства дикой природы. По его словам, пока они ожидают в «VIP-камере», военные обещают, что вскоре проведут «полный досмотр» каждого из россиян. Блогер добавил, что у них забрали личные вещи. Задержанные позвонили в российское посольство.

арест блогеры дрон задержаны Южный Судан Илья Варламов Петр Верзилов Иван Боганцев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Расскажите, в какие неприятности вам доводилось попадать во время путешествий?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Условия разблокировки социальных карт в январе 2021 перечислила мэрия Москвы
19:51 13-01-2021
Условия разблокировки социальных карт в январе 2021 перечислила мэрия Москвы
Главные запреты на Старый Новый год, Обрезание Господне и праздник Василия 14 января 2021 года
19:50 13-01-2021
Главные запреты на Старый Новый год, Обрезание Господне и праздник Василия 14 января 2021 года
Путин: «Не удается задушить» коронавирус в мире
19:40 13-01-2021
Путин: «Не удается задушить» коронавирус в мире
Убил 8-летнего мальчика во время стрельбы по банкам в саду мужчина
19:32 13-01-2021
Убил 8-летнего мальчика во время стрельбы по банкам в саду мужчина
Когда старый новый год 2021 и как нужно встречать праздник по народным традициям
19:20 13-01-2021
Когда старый новый год 2021 и как нужно встречать праздник по народным традициям
БердскТело утонувшего водителя бульдозера подняли со дна озера водолазы спасательного отряда из Бердска
19:19 13-01-2021
Тело утонувшего водителя бульдозера подняли со дна озера водолазы спасательного отряда из Бердска
Блогера Варламова и издателя Верзилова арестовали в Южном Судане
19:04 13-01-2021
Блогера Варламова и издателя Верзилова арестовали в Южном Судане
Новые правила контроля наличных и пороговые суммы сделок разъяснил Росфинмониторинг
18:51 13-01-2021
Новые правила контроля наличных и пороговые суммы сделок разъяснил Росфинмониторинг
Почему нельзя водить на кладбище детей и как быть, если посещение погоста ребенком неизбежно
18:50 13-01-2021
Почему нельзя водить на кладбище детей и как быть, если посещение погоста ребенком неизбежно
Получило новую партию танков Т-80БВМ Минобороны России
18:30 13-01-2021
Получило новую партию танков Т-80БВМ Минобороны России