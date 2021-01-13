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Перевернулся автобус с пассажирами: Назвали причины ДТП с жертвами

21:34 13.01.2021 Фото: вести
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Свою роль сыграл и сильный боковой ветер с порывами до 20 метров в секунду. В региональном управлении ГИБДД полагают, что он в буквальном смысле сдул транспортное средство с трассы.

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Есть несколько причин,почему произошла авария

Штормовой ветер и лысые передние покрышки могли стать причинами ДТП в Красносулинском районе Ростовской области, где погибли два пассажира рейсового автобуса, еще трем потребовалась медицинская помощь.

Следовавший из Москвы в Донецк (по другим данным, в Луганск) Mercedes-Benz съехал с дороги и завалился на бок около 06:30 утра 13 января на 973-м километре трассы М-4 "Дон". Всего в салоне автобуса, который принадлежит зарегистрированной на территории ДНР компании, находились 15 человек. Один мужчина скончался на месте, три его попутчицы пострадали, одна из них была госпитализирована. Когда перевернувшуюся машину подняли, обнаружили тело еще одной женщины.

Первоначально сообщалось, что выживший водитель не совладал с управлением после ледяного дождя, но представитель Минтранса Ростовской области заявил, что на этом отрезке была проведена противогололедная обработка. Он же обратил внимание на покрышки передних колес автобуса – протектор на них был стерт.

Свою роль сыграл и сильный боковой ветер с порывами до 20 метров в секунду. В региональном управлении ГИБДД полагают, что он в буквальном смысле сдул транспортное средство с трассы, а мужчина за рулем попросту не сумел вовремя остановиться.

Источник: Вести.ru

автобус ветер днр дождь ДТП ростов ГИБДД
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