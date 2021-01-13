13.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Третью проверку после самоубийства журналистки Славиной начал СК

20:10 13.01.2021 Фото: wikimedia
0

Следователи дважды отказались возбуждать уголовное дело о доведении журналистки до самоубийства.

% name% title
Ирина Славина

Следственный комитет возобновил проверку после самоубийства журналистки Ирины Славиной в Нижегородской области. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Александр Караваев.

Как предположил юрист, возобновление могло быть связано с тем, что материал после последнего отказа в возбуждении уголовного дела был на проверке в СК России.

«Очередная проверка (при условии ее объективности и независимости следователя) может, конечно, повлиять на исход дела. В частности, в настоящий момент следователь рассматривает только состав «доведение до самоубийства», никак не касаясь вопроса превышения или злоупотребления полномочиями со стороны силовиков, воспрепятствования журналистской деятельности и так далее», — рассказал Караваев.

Адвокат напомнил, что результатом предыдущих проверок стали отказы в возбуждении уголовного дела, и, по его словам, расследование вызывает вопросы с точки зрения независимости следственного органа.

Источник РБК, близкий к следствию, подтвердил возобновление проверки по делу. Следователи проведут дополнительные проверочные мероприятия, после чего будет принято окончательное процессуальное решение.

Главный редактор нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина покончила с собой 2 октября у здания городского МВД. Перед этим она написала в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

До этого события в квартиру к Славиной пришли с обыском силовики, которые не дали ей связаться с адвокатом. По ее словам, они искали счета, листовки и брошюры «Открытой России».

В СК отказались считать взаимосвязанными самоубийство Славиной и обыски. Следователи дважды отказались возбуждать уголовное дело о доведении журналистки до самоубийства.

Президент России Владимир Путин прокомментировал самоубийство, заявив, что смерть Славиной напрямую не связана со злоупотреблениями со стороны следствия.

журналистка Нижегородская область подожгла себя самоубийство Ирина Славина Владимир Путин СК России Открытая Россия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как считаете, могло ли быть ли злоупотребление со стороны следствия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Все народные приметы января 2021. Что нам принесет «стужень» в этом году?
21:20 13-01-2021
Все народные приметы января 2021. Что нам принесет «стужень» в этом году?
Все изменения в материнском капитале 2021: Разъяснение ПФР
21:09 13-01-2021
Все изменения в материнском капитале 2021: Разъяснение ПФР
Когда Навальный вернется в России? Он сам назвал дату
21:00 13-01-2021
Когда Навальный вернется в России? Он сам назвал дату
Какие выплаты семьям с детьми на 2021 году запланировал Минтруд: Официальный ответ
20:50 13-01-2021
Какие выплаты семьям с детьми на 2021 году запланировал Минтруд: Официальный ответ
Со старым Новым годом 2021 снежные поздравления от всего сердца
20:50 13-01-2021
Со старым Новым годом 2021 снежные поздравления от всего сердца
Вертолетом сильно пострадавших на пожаре мать с двумя детьми эвакуировали в Новосибирск
20:33 13-01-2021
Вертолетом сильно пострадавших на пожаре мать с двумя детьми эвакуировали в Новосибирск
Проверенные гадания для девушек на Старый Новый год и 5 магических действий для богатства и счастья для проведения 13-14 января 2021 года
20:20 13-01-2021
Проверенные гадания для девушек на Старый Новый год и 5 магических действий для богатства и счастья для проведения 13-14 января 2021 года
Путин поручил: Массовая вакцинация всех россиян начнется со следующей недели 1
20:15 13-01-2021
Путин поручил: Массовая вакцинация всех россиян начнется со следующей недели
Третью проверку после самоубийства журналистки Славиной начал СК
20:10 13-01-2021
Третью проверку после самоубийства журналистки Славиной начал СК
Условия разблокировки социальных карт в январе 2021 перечислила мэрия Москвы 3
19:51 13-01-2021
Условия разблокировки социальных карт в январе 2021 перечислила мэрия Москвы