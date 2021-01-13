Третью проверку после самоубийства журналистки Славиной начал СК

Ирина Славина

Следственный комитет возобновил проверку после самоубийства журналистки Ирины Славиной в Нижегородской области. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Александр Караваев.

Как предположил юрист, возобновление могло быть связано с тем, что материал после последнего отказа в возбуждении уголовного дела был на проверке в СК России.

«Очередная проверка (при условии ее объективности и независимости следователя) может, конечно, повлиять на исход дела. В частности, в настоящий момент следователь рассматривает только состав «доведение до самоубийства», никак не касаясь вопроса превышения или злоупотребления полномочиями со стороны силовиков, воспрепятствования журналистской деятельности и так далее», — рассказал Караваев.

Адвокат напомнил, что результатом предыдущих проверок стали отказы в возбуждении уголовного дела, и, по его словам, расследование вызывает вопросы с точки зрения независимости следственного органа.

Источник РБК, близкий к следствию, подтвердил возобновление проверки по делу. Следователи проведут дополнительные проверочные мероприятия, после чего будет принято окончательное процессуальное решение.

Главный редактор нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина покончила с собой 2 октября у здания городского МВД. Перед этим она написала в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

До этого события в квартиру к Славиной пришли с обыском силовики, которые не дали ей связаться с адвокатом. По ее словам, они искали счета, листовки и брошюры «Открытой России».

В СК отказались считать взаимосвязанными самоубийство Славиной и обыски. Следователи дважды отказались возбуждать уголовное дело о доведении журналистки до самоубийства.

Президент России Владимир Путин прокомментировал самоубийство, заявив, что смерть Славиной напрямую не связана со злоупотреблениями со стороны следствия.