Тело утонувшего водителя бульдозера подняли со дна озера водолазы спасательного отряда из Бердска

Бердские спасатели с утра вели поисковые работы на глубине более 15 метров. Вернутся домой они только 14 января - путь от места ЧП до Бердска составляет около 500 км.

Водолазы нашли на дне карьера тело погибшего водителя бульдозера

В Бердском поисково-спасательном отряде сообщили "Курьер. Среда. Бердск" об окончании работ в Чановском районе Новосибирской области, где во вторник, 12 января, погиб рабочий. Трагический случай произошел на озере Гогол.

Лед, сковавший водоем, треснул под весом бульдозера, в котором находился мужчина. Водитель ушел под воду вместе с машиной — в течение суток его тело пытались вытащить из карьера.

Ситуацию по поиску утонувшего осложняли "технические проблемы". Кроме того, работе водолазов мешал мороз и сильный ветер. Водолазные спуски были назначены на ранее утро, но к полудню не дали никаких результатов.

Оперативный дежурный по ПСО сообщил "Курьер. Среда. Бердск", что утонувшего удалось достать в 17.30 в среду. Он находился вместе с бульдозером на глубине более 15 метров. При этом бердские спасатели вернутся домой только 14 января.

- Они там заночуют. Ведь далеко ехать - почти 500 км, - прокомментировал оперативный дежурный, отметив, что поисковая операция была очень тяжелой.