Какие выплаты семьям с детьми на 2021 году запланировал Минтруд: Официальный ответ

У многих среднедушевые доходы семей не дотягивали до прожиточного минимума даже с выплатами. Поэтому приняли решение о разработке нового алгоритма установления размеров социальных выплат.

Правительство продолжает поддерживать семьи с детьми

Руководитель Минтруда РФ Антон Котяков рассказал о планах, направленных на оптимизацию расчетов размеров пособий на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Глава ведомства озвучил их в докладе, с которым выступал на совещании по социальным вопросам во главе с президентом.

Для оказания поддержки семьям, воспитывающим детей, в связи с пандемией коронавируса Владимир Путин подписал 20 марта прошлого года Указ № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Тогда было объявлено о введении ежемесячных выплат родителям тех детей, возраст которых – от трех до семи лет включительно. Главное условие – среднедушевой доход в семье не должен быть выше величины прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе проживания.

Порядок выплат семьям с детьми в России

Выплаты российским семьям начисляли с 1 января 2020-го в размере половины ПМ на ребенка, действующего в субъекте во втором квартале того года, который предшествует году обращения родителей за выплатами. Условия и порядок проведения выплат регламентировало правительственное постановление № 384, датированное 31 марта 2020 г.

Официальные данные Минтруда РФ следующие: социальную помощь назначили российским семьям на 4 миллиона 750 тысяч детей. Федеральный бюджет обеспечил на реализацию этой цели сумму около 213 миллиардов рублей.

Однако, Антон Котяков рассказал о результатах анализа уровней доходов тех семей, которые стали получателями детских пособий. По его словам, в подавляющем большинстве случаев среднедушевые доходы семей не дотягивали до ПМ даже с получаемыми выплатами. Именно по этой причине чиновники приняли решение о разработке нового алгоритма установления размеров социальных выплат.

Что предусматривают новые меры поддержки семей с детьми в 2021 году?

В 2021 году запланировано применение трехступенчатой системы определения величины детской выплаты:

50 процентов ПМ на ребенка в субъекте – стандартная выплата;

75 процентов – в случае, если стандартный размер ежемесячного пособия не обеспечивает каждому из членов семьи доход не ниже ПМ, действующего в регионе проживания;

100 процентов ПМ субъекта – в случае, если и при получении повышенной выплаты семья продолжает оставаться в числе нуждающихся.

Подход к назначению пособий при этом будет прежним – для оформления детских выплат необходимо только обратиться с соответствующим заявлением. От предоставления каких-либо справок россиян освободили. Специалисты органов социальной защиты самостоятельно рассчитывают размеры полагающихся гражданам выплат – они используют для этого сведения, которые содержат в себе информационные системы государства.

Когда подавать заявления на детские выплаты?

В Минтруда РФ активно продолжают в настоящее время дорабатывать программное обеспечение, необходимое для реализации намеченного плана. Антон Котяков уточнил, что с заявлениями на получение повышенных выплат семьям можно обращаться с 1 апреля 2021-го. Однако, расчеты будут производиться, как и раньше, с 1 января наступившего года.

«Граждане, уже получающие ежемесячные выплаты, с 1 апреля 2021 года смогут подать заявление для назначения ее в новом размере. Если органы соцзащиты примут такое решение, то в апреле они получат не только выплату в увеличенном размере, но и доплату за первый квартал», – отметил Котяков.

По материалам Минтруда РФ