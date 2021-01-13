Условия разблокировки социальных карт в январе 2021 перечислила мэрия Москвы

Теоретически, после 15 января ограничения на льготы должны быть сняты. Но ранее мэр Собянин уже не раз продлял их действие.

Мэрия Москвы назвала условия разблокировки социальных карт в январе 2021 года

Приближается 15 января – день смягчения коронавирусных ограничений в Москве. Многих столичных жителей интересует, будут ли разблокированы социальные карты в начале 2021 года. В мэрии Москвы сообщили, что для некоторых граждан льготный проезд уже восстановлен. Росту числа «разблокированных» москвичей должна поспособствовать вакцинация.

Московская мэрия ужесточила карантин осенью 2020-го. Изначально ограничения должны были действовать до зимы. Но 26 ноября 2020-го, по указу Сергея Собянина №114-УМ, их продлили на 2021-й.

Какие ограничения действуют до 15 января 2021-го

Для сдерживания распространения коронавируса развлекательные заведения и точки общепита Москвы перевели на сокращенный график. Им запрещено принимать посетителей с 23:00 до 06:00.

Работодателей обязали перевести минимум 30% сотрудников на дистанционный режим. Основной упор чиновники делали на представителей групп повышенного риска:

беременных;

граждан старше 65 лет;

лиц с хроническими заболеваниями.

Для этих людей также временно заблокировали социальные карты москвичей. Собянин в интервью объяснял, что ими можно продолжать пользоваться для получения скидок на товары. Но функция льготного проезда заблокирована. Для школьников, учащихся колледжей и посетителей учреждений дополнительного образования каникулы в Москве продлены до 17 января.

Активация социальной карты после прививки от Covid-19

Теоретически, после 15 января ограничения на льготы должны быть сняты. Но ранее мэрия Москвы уже не раз продляла их действие. Объясняя, как быстрее разблокировать социальную карту, Собянин сообщил, что она активируется после вакцинации от Covid-19.

«Доступ ко всем услугам автоматически восстановится через 14 дней после получения второй дозы прививки», — сказал мэр.

Вакцинация позволит разблокировать карту:

пожилым гражданам;

людям с хроническими болезнями;

студентам старше 18 лет.

Делать прививку от Covid-19 пенсионерам разрешили в декабре 2020-го. Из всех вакцинированных москвичей, 40% — лица старше 60 лет, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Собянина.

Реакция на условия восстановления льгот

Объяснение столичной администрации возмутило некоторых москвичей. На сайте Change.org появилась петиция, называющая условия разблокировки социальных карт дискриминационным.

«Решение мэрии может нарушать принципы добровольного вакцинирования, городские и федеральные законы», — цитирует "Пронедра" Екатерину Скосаренко, кандидата юридических наук.

Специалист добавила, что мэр не имеет права самостоятельно назначать или отменять льготы, обеспечиваемые московским законодательством.