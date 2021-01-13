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Тяжелейшее обморожение в -30 градусов получили дети 1,5 и 4 лет. Мать обвинили в покушении на убийство

22:24 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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СК считает, что подозреваемая после распития алкоголя с сожителем своей матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой двух детей.

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Как полагается, не обошлось без алкоголя

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту обморожения малолетних детей в Алексеевском муниципальном районе. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России республики в среду, 13 января.

Дело возбудили против 22-летней местной жительницы по ч. 3 ст. 30 п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

Она задержана. Следствие планирует ходатайствовать в суде о заключении женщины под стражу.

СК считает, что подозреваемая после распития алкоголя с сожителем своей матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой двух детей 1,5 и четырех лет. При этом на улице было порядка -30 градусов.

Когда старший ребенок замерз, мать вернулась с ним в дом, оставив младшую девочку в сарае. Утром ее обнаружила пришедшая с работы мать подозреваемой. В настоящее время ребенок с тяжелейшими обморожениями госпитализирован. Старший ребенок также получил обморожения, ему оказали медицинскую помощь, в том числе психологи. Прокуратура Алексеевского района уточняет, что госпитализировали обоих детей.

Инцидент произошел в селе Куркуль в ночь на 13 января. Прокуратура начала проверку по факту обморожения детей.

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