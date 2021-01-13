Вертолетом сильно пострадавших на пожаре мать с двумя детьми эвакуировали в Новосибирск

Ранее вертолет доставил в столицу Сибири троих детей в тяжелом состоянии. Инспекторы ГИБДД помогли организовать зеленый коридор от посадочной площадки до облбольницы. Пожар произошел в селе Карасукского района.

Вертолет санитарной авиации повторно вылетел в Карасук

Мать и двоих детей, пострадавших в пожаре, сегодня эвакуируют в Новосибирскую областную клиническую больницу. Ранее вертолет уже доставил в Новосибирск троих детей в тяжелом состоянии.

Сегодня ночью в частном доме одного из сел Карасукского района произошел пожар, многодетную семью – мать и пятерых детей в возрасте от 4 до 12 лет – госпитализировали в отделение реанимации Карасукской центральной районной больницы.

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Карасук направили два реанимобиля и вертолет санитарной авиации с реанимационными бригадами областной больницы и станции скорой медицинской помощи Новосибирска.



Новосибирские врачи осмотрели пациентов и приняли решение эвакуировать и мать, и детей в областную клиническую больницу на вертолете.

«Состояние пациентов, безусловно, тяжелое, – комментирует заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы Новосибирской областной клинической больницы Игорь Саматов. – У всех – отравление продуктами горения и термоингаляционная травма, то есть ожог верхних дыхательных путей. Женщина пострадала меньше, а дети все находятся на искусственной вентиляции легких. Хочу отметить, что замечательно отработали наши коллеги из Карасукской ЦРБ, они провели все необходимые в первые часы экстренные мероприятия. Нужно понимать, что задача сложная: пожар произошел ночью, шесть тяжелых пациентов практически одномоментно поступают в больницу, но все было организовано очень четко».

Сегодня днем вертолет доставил трех самых тяжелых детей в Новосибирск. На земле пациентов ждали три реанимобиля. Инспекторы ГИБДД помогли организовать зеленый коридор от посадочной площадки до приемного покоя областной больницы. После дозаправки вертолет повторно вылетел в Карасук. Женщину и двух детей эвакуируют в областную больницу сегодня вторым рейсом.