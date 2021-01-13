Второе мощное землетрясение снова всколыхнуло Иркутскую область

Подземные толчки магнитудой около 5 снова сотрясали территорию на российско-монгольской границе.

Иркутск снова трясло Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали на границе России и Монголии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)

Подземные толчки были зафиксированы в 14.10 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался в 269 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Очаг залегал на глубине 30 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.