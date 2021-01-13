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Второе мощное землетрясение снова всколыхнуло Иркутскую область

22:16 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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Подземные толчки магнитудой около 5 снова сотрясали территорию на российско-монгольской границе.

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Иркутск снова трясло
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали на границе России и Монголии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 14.10 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался в 269 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Очаг залегал на глубине 30 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в 00.32 мск во вторник на границе России и Монголии. Эпицентр располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска Иркутской области. Очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в Иркутске интенсивностью до 5 баллов.
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