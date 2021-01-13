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Какого числа и в каком режиме выходят с новогодних каникул 2021 школьники Новосибирской области

21:59 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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В региональном правительстве подчеркнули важность строгого соблюдения в школах всех требований санитарной безопасности для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

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18 января снова в школу
Школы Новосибирской области с 18 января начинают третью учебную четверть – учебный процесс во всех образовательных организациях продолжится в очном режиме.
Готовность к началу новой четверти, выполнение санитарно-эпидемиологических требований, обеспечение горячим питанием и подвоза учеников – эти и другие вопросы рассмотрели сегодня, 13 января, на очередном заседании оперативного штаба Новосибирской области.

Заседание прошло с участием представителей муниципальных районов и городских округов в формате видеосвязи под председательством заместителя губернатора, председателя оперативного штаба Сергея Нелюбова. Он подчеркнул важность строгого соблюдения в общеобразовательных организациях всех требований санитарной безопасности для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

«В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, поэтому все меры, включая составление расписания, перераспределение потоков, социальное дистанцирование, организацию питания, должны неукоснительно соблюдаться участниками образовательного процесса. Следует со всей ответственностью подойти к этой работе, обеспечить постоянный мониторинг, активно взаимодействовать с родительской общественностью и оперативно реагировать на возникающие проблемные ситуации», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

По состоянию на 12 января в связи с зарегистрированными случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди детей и взрослых остаются на контроле 25 общеобразовательных организаций Новосибирской области. На больничном находятся 3% педагогических работников образовательных организаций (ОРВИ, COVID-19 и другие заболеваний) – по состоянию на конец 2020 года было 4%.

Среди других ключевых тем, озвученных на заседании – вакцинация против коронавируса работников системы образования Новосибирской области. По словам заместителя министра здравоохранения Андрея Лиханова, в регионе имеется достаточно количество вакцины «Спутник V». При этом работники образовательных организаций относятся к первому приоритету уровня лиц, подлежащих вакцинации против COVID-19. Кроме того, в настоящее время инструкция по применению разрешает ставить прививку в том числе и лицам старшего возраста. Сейчас в регионе иммунизация против коронавируса организована в 23 медицинских организациях, но ожидается, что с февраля перечень будет значительно расширен.

Напомним, что с 18 января школы Новосибирской области приступают к учебе в третьей четверти. Учеба во всех классах начнется в очном режиме.

18 января заседание новосибирская область третья четверть учеба школы Сергей Нелюбов Правительство НСО
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