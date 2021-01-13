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Погибла от столкновения с опорой девочка на ледянке. Возбудил дело СК против тети погибшей, с которой гулял ребенок в Новосибирске

23:19 13.01.2021 Фото: СКР
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Трагедия произошла на горнолыжной трассе Ключ-Камышенского плато. 22-летнюю женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности.

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СК возбудил уголовное дело в отношении 22-летней тети погибшей девочки

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 1 января 2021 года около 16 часов 40 минут подозреваемая находилась на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня», расположенного по адресу: Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ключ-Камышенское плато, д. 10/1, совместно с малолетней племянницей.

В указанное время она отпустила из рук ледянку из вспененного пластика, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании. От полученных травм девочка скончалась на месте.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

возбуждено уголовное дело ледянка причинение смерти скончалась Анастасия Кулешова
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