14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Недвижимость

Не знаете, как правильно воспользоваться материнским капиталом? АН «Атлас» поможет

09:44 14.01.2021 Фото: АН "Атлас"
0

АН "Атлас" - мы работаем, чтобы делать вашу жизнь легче и приятнее!

% name% title
АН «Атлас» поможет легко приобрести недвижимость с помощью материнского капитала

АН «Атлас» поможет легко приобрести недвижимость с помощью материнского капитала. Мы знаем все подводные камни и нюансы при совершении сделок с данным видом субсидий. Поможем соблюсти все рамки законодательства и грамотно взаимодействовать с пенсионным фондом РФ.

Расскажем вам о многочисленных особенностях использования маткапитала и дадим полную консультацию, стоит только позвонить!

АН "Атлас" - мы работаем, чтобы делать вашу жизнь легче и приятнее!

Более подробная консультация по телефонам: 3-25-50, 3-25-60 будние дни, 8-913-947-1808 в любое время. Или по адресу: г. Бердск, ул. О.Кошевого,6 оф. 2  АН Атлас, так же можете написать нам на электронную почту atlasberdsk@mail.ru

Источник: Раздел АН "Атлас" на сайте Весь Бердск

агентство недвижимости в Бердске купить жилье купить квартиру материнский капитал АН "Атлас"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Куда потратили материнский капитал?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПродлят ли зимние каникулы 2021 в России до 25 января: Какого числа начнется III четверть
11:23 14-01-2021
Продлят ли зимние каникулы 2021 в России до 25 января: Какого числа начнется III четверть
Приметы и традиции на Старый Новый год: Нельзя произносить слово «тринадцать»
11:20 14-01-2021
Приметы и традиции на Старый Новый год: Нельзя произносить слово «тринадцать»
БердскПодтвердил появление 4-го храма РПЦ в микрорайоне Белокаменном Бердска священник Владимир Бирюков
11:17 14-01-2021
Подтвердил появление 4-го храма РПЦ в микрорайоне Белокаменном Бердска священник Владимир Бирюков
БердскКоронавирус в Бердске: Названо число заболевших COVID-19 в школах и детсадах Бердска
11:15 14-01-2021
Коронавирус в Бердске: Названо число заболевших COVID-19 в школах и детсадах Бердска
Превратил в личный школьный дневник маленький мальчик. Мама показала его заметки
11:15 14-01-2021
Превратил в личный школьный дневник маленький мальчик. Мама показала его заметки
БердскНашли новых зараженных коронавирусом в Бердске. На 14 января уже 1 144 больных
11:12 14-01-2021
Нашли новых зараженных коронавирусом в Бердске. На 14 января уже 1 144 больных
Озимый чеснок: как правильно высаживать, чтобы получить отменный урожай
11:12 14-01-2021
Озимый чеснок: как правильно высаживать, чтобы получить отменный урожай
Цветы для ленивых - как выращивать и ухаживать за лилейниками
11:06 14-01-2021
Цветы для ленивых - как выращивать и ухаживать за лилейниками
«Может, не надо по барам ходить?»: губернатор ответил девушке, раскритиковавшей уровень медпомощи
11:00 14-01-2021
«Может, не надо по барам ходить?»: губернатор ответил девушке, раскритиковавшей уровень медпомощи
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
10:51 14-01-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»