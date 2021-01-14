14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

БЕТОН, РАСТВОР в Бердске

16:26 14.01.2021
0

Миксер от 3 до 10 м3, т. 8-913-890-54-53, 8-913-746-71-11

% name% title

бетон раствор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Стали известны подробности сюжета сериала "Властелин колец"
17:30 14-01-2021
Стали известны подробности сюжета сериала
Прощеное воскресенье 2021: Когда будет и как нужно просить прощение в этот день?
17:20 14-01-2021
Прощеное воскресенье 2021: Когда будет и как нужно просить прощение в этот день?
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
17:19 14-01-2021
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
БердскРабота в Бердске: Токаря на зарплату 40 000 рублей срочно ищет компания
17:15 14-01-2021
Работа в Бердске: Токаря на зарплату 40 000 рублей срочно ищет компания
Насколько вырастут цены в 2021 году, рассказал эксперт
17:15 14-01-2021
Насколько вырастут цены в 2021 году, рассказал эксперт
БердскНапал с холодным оружием и украл 2 000 рублей неизвестный в синей куртке на продавца в магазине «Сити Бир» в Бердске. Он попал на видео
17:11 14-01-2021
Напал с холодным оружием и украл 2 000 рублей неизвестный в синей куртке на продавца в магазине «Сити Бир» в Бердске. Он попал на видео
Спасли от массового самоубийства школьниц из "группы смерти" полицейские
17:06 14-01-2021
Спасли от массового самоубийства школьниц из
Сильно вырос спрос на новостройки в Новосибирске. Вторичка уходит на дальний план?
17:00 14-01-2021
Сильно вырос спрос на новостройки в Новосибирске. Вторичка уходит на дальний план?
Перекроют полосу на Советском шоссе Н-2139 в Новосибирском районе
16:59 14-01-2021
Перекроют полосу на Советском шоссе Н-2139 в Новосибирском районе
Как вернут индексацию работающим пенсионерам в 2021 году? 1
16:50 14-01-2021
Как вернут индексацию работающим пенсионерам в 2021 году?