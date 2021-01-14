БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
16:26 14.01.2021
Миксер от 3 до 10 м3, т. 8-913-890-54-53, 8-913-746-71-11
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Стали известны подробности сюжета сериала "Властелин колец"
17:30 14-01-2021
Насколько вырастут цены в 2021 году, рассказал эксперт
17:15 14-01-2021
БердскНапал с холодным оружием и украл 2 000 рублей неизвестный в синей куртке на продавца в магазине «Сити Бир» в Бердске. Он попал на видео
17:11 14-01-2021
Перекроют полосу на Советском шоссе Н-2139 в Новосибирском районе
16:59 14-01-2021
Как вернут индексацию работающим пенсионерам в 2021 году? 1
16:50 14-01-2021