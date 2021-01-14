С Обрезанием Господним искренние и глубокие поздравления в праздник 14 января 2021 года

Обрезание Господне является значимым церковным праздником. Он отмечается 14 января, на восьмой день после Рождества Христова. Согласно ветхозаветному закону того времени Иисус принял обрезание и в этот день ему дали имя. Именно обряд обрезания того времени стал прообразом для таинства Крещения. В этот день верующие поздравляют друг друга с праздником. На нашем сайте вы найдете красивые поздравления на Обрезание Господне. Выбирайте понравившееся пожелание и отправляйте близким людям с помощью СМС сообщений, мессенджеров или социальных сетей.
С Обрезанием Господня
Добро взрастите в сердце
И в лучшее лишь верьте.
Убережёт пусть Бог
От страхов и тревог.
Надейтесь и любите.
И праведно живите!
Поздравляю с Обрезанием Господня,
С этим важным и праздничным днем!
Грусть, печаль мы подальше прогоним,
Ведь сегодня мы в церковь идем.
В храм тихонько зайдем, чуть волнуясь,
Постоим перед ликом святым.
И, по правилам жить обязуясь,
Благодать мы подарим родным!
С Обрезанием Господня поздравляем
Вас сегодня от души,
Пусть деньки ваши, как прежде,
Будут очень хороши!
Пусть сегодня настроенье
Выше крыши занесет,
В вашей жизни пусть наступит
С Обрезанием Господня поздравляю,
Добра, любви и счастья я желаю!
Желаю Божьей благодати,
Такой большой, что на всех хватит!
С Обрезанием Господня,
Дух Святой пусть наделит
Вас добром, терпеньем!
От любви пускай глаза
Светятся так ярко,
Пусть дарует праздник
Сокровенные подарки.
Вас поздравляю с Обрезанием Господня
И искренне желаю:
Пусть наполняется Ваш дом
Богатым урожаем.
Любовь пусть щедро уродит
В семье прекрасной Вашей,
Здоровья крепкие плоды
Пусть будут полной чашей.
С Обрезанием Господня я вас поздравляю,
Пусть счастье ваши семьи обретают.
И чтоб не пугали метели,
Пусть благо войдет в ваши двери!
Удачи, любви, настроения,
И много чтоб было везения.
Желания пусть исполняются в миг,
С Обрезанием Господня вас!
В праздничный, веселый час
Я желаю дней прекрасных,
Чистых помыслов и ясных!
С Обрезанием Господня
Будьте Вы душой свободны,
Мира, счастья я желаю!
Отпустите все печали,
Дни чтоб яркие настали.
В доме свет, тепло, уют
Непременно Вас пусть ждут!
Пусть Обрезание Господне
Светом в ваш вольется дом.
Пусть подарит волшебство,
Вы забудьте о плохом.
Будет пусть у вас уют,
И сегодня, не спроста,
Пусть вам ангелы поют
В честь такого торжества!
В праздник Обрезания Господня
Желаю радостей в судьбе,
Пусть воплотятся в быль слова,
И счастье лишь придет к тебе!
Пусть ангел спустится с небес,
Чтоб на душе стало теплее!
Желаю наяву чудес,
Настало Обрезание Господне!
С чем поздравляю вас сегодня.
Мира для ваших душ красивых
И не утратить веры, силы.
Пусть Бог дарует благодать
И не придется долго ждать.
И выиграть с судьбой все битвы.
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Поздравляю с Обрезанием Господня и искренне желаю яркого света и тепла в душе, верной благодати в доме и доброй удачи на жизненном пути, чудесного счастья и неугасаемой надежды, крепкого здравия и большой любви сердца.
Пусть праздник Обрезания Господня вам принесет много приятных забот, удачи и счастья. В такой праздник нужно забыть все обиды и оставить неприятности позади, желаем вам сил для преодоления жизненных препятствий. Пусть Бог всегда будет рядом с вами и хранит ваш дом от зла.
Торжественная дата — Обрезание Господне, не зря все мы переполнены радостью! Вам пожелать хочу чудесной душевной чистоты, чтобы в дом приносили лишь хорошие новости! Пусть все ваши мечты исполнятся волею небесной!
В день Обрезания Господнего желаю мира за окном и счастья в доме, искренних молитв и благодати в семье, светлых надежд и взаимных чувств, щедрости души и милосердия, великой радости и крепкой веры.
В праздник Обрезания Господнего желаю мира и добра, достатка и удачи, счастья и любви, радости и красоты, гармонии и надежды, веры и силы, отваги и поддержки, божьей благодати и невероятных чудес в жизни.
Поздравляю с Обрезанием Господня! Пусть вера в лучшее станет еще крепче, добро не знает границ, морозы не несут холода в душу, а голова будет полна чистыми помыслами!
Поздравляю с радостным и светлым праздником — Обрезанием Господня! Пусть в твоей жизни царит мир, спокойствие и добро! Счастья, удачи и успеха всей твоей семье, друзьям и родным!
С праздником Обрезания Господня! Мира и благополучия, уюта в дома и умиротворения в сердца, а также мирного неба над головой и Божьей благодати!
Поздравляю с Обрезанием Господня! Желаю счастья, света, тепла и благополучия в вашем доме. Пусть все родные и близкие будут здоровы и успешны. Хочется пожелать успехов, лучистого настроения и бесконечного везения.
С Обрезанием Господня поздравляю и желаю светлого и радостного праздника на душе, чистоты мысли и доброты сердца, счастья и благополучия, великодушия, здоровья и теплой атмосферы в доме.
Поздравляю с Обрезанием Господня и от души хочу пожелать дорожить семьёй, ценить каждый добрый момент своей жизни, уметь прощать, заниматься тем, что тебе по нраву. А для того, чтобы тебе всё удавалось, желаю крепкого здоровья, большой удачи и искренней веры.
Источник: homolitvah.ru