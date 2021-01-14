14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

С Обрезанием Господним искренние и глубокие поздравления в праздник 14 января 2021 года

10:20 14.01.2021 Фото: omolitvah
0

На нашем сайте вы найдете красивые поздравления на Обрезание Господне. Выбирайте понравившееся пожелание и отправляйте близким людям с помощью СМС сообщений, мессенджеров или социальных сетей.

% name% title
Согласно ветхозаветному закону того времени Иисус принял обрезание и в этот день ему дали имя

Обрезание Господне является значимым церковным праздником. Он отмечается 14 января, на восьмой день после Рождества Христова. Согласно ветхозаветному закону того времени Иисус принял обрезание и в этот день ему дали имя. Именно обряд обрезания того времени стал прообразом для таинства Крещения. В этот день верующие поздравляют друг друга с праздником. На нашем сайте вы найдете красивые поздравления на Обрезание Господне. Выбирайте понравившееся пожелание и отправляйте близким людям с помощью СМС сообщений, мессенджеров или социальных сетей.

% name% title

С Обрезанием Господня

Поздравляю всех сегодня.
Добро взрастите в сердце
И в лучшее лишь верьте.

Убережёт пусть Бог
От страхов и тревог.
Надейтесь и любите.
И праведно живите!

% name% title

Поздравляю с Обрезанием Господня,
С этим важным и праздничным днем!
Грусть, печаль мы подальше прогоним,
Ведь сегодня мы в церковь идем.

В храм тихонько зайдем, чуть волнуясь,
Постоим перед ликом святым.
И, по правилам жить обязуясь,
Благодать мы подарим родным!

% name% title

С Обрезанием Господня поздравляем
Вас сегодня от души,
Пусть деньки ваши, как прежде,
Будут очень хороши!

Пусть сегодня настроенье
Выше крыши занесет,
В вашей жизни пусть наступит

К лучшему переворот!

% name% title

С Обрезанием Господня поздравляю,
Добра, любви и счастья я желаю!
Желаю Божьей благодати,
Такой большой, что на всех хватит!

% name% title

С Обрезанием Господня,

С праздником священным,
Дух Святой пусть наделит
Вас добром, терпеньем!

От любви пускай глаза
Светятся так ярко,
Пусть дарует праздник
Сокровенные подарки.

% name% title

Вас поздравляю с Обрезанием Господня
И искренне желаю:
Пусть наполняется Ваш дом
Богатым урожаем.

Любовь пусть щедро уродит
В семье прекрасной Вашей,
Здоровья крепкие плоды
Пусть будут полной чашей.

% name% title

С Обрезанием Господня я вас поздравляю,
Пусть счастье ваши семьи обретают.
И чтоб не пугали метели,
Пусть благо войдет в ваши двери!

Удачи, любви, настроения,
И много чтоб было везения.
Желания пусть исполняются в миг,

Пусть Бог от всех бед ваши семьи хранит!

% name% title

С Обрезанием Господня вас!
В праздничный, веселый час
Я желаю дней прекрасных,
Чистых помыслов и ясных!

% name% title

С Обрезанием Господня

От души Вас поздравляю!
Будьте Вы душой свободны,
Мира, счастья я желаю!

Отпустите все печали,
Дни чтоб яркие настали.
В доме свет, тепло, уют
Непременно Вас пусть ждут!

% name% title

Пусть Обрезание Господне
Светом в ваш вольется дом.
Пусть подарит волшебство,
Вы забудьте о плохом.

Будет пусть у вас уют,
И сегодня, не спроста,
Пусть вам ангелы поют
В честь такого торжества!

% name% title

В праздник Обрезания Господня
Желаю радостей в судьбе,
Пусть воплотятся в быль слова,
И счастье лишь придет к тебе!

Пусть ангел спустится с небес,
Чтоб на душе стало теплее!
Желаю наяву чудес,

Чтоб стал мир чуточку добрее!

% name% title

Настало Обрезание Господне!
С чем поздравляю вас сегодня.
Мира для ваших душ красивых
И не утратить веры, силы.

Пусть Бог дарует благодать
И не придется долго ждать.

Здоровья для семьи, молитвы
И выиграть с судьбой все битвы.

% name% title

На нашем портале представлена подборка поздравлений с днем Обрезания Господня, которые можно скачать бесплатно. Искренние пожелания мира, здоровья и добра помогут придать значимости этому светлому празднику, выразить нежные чувства адресату, морально поддержать его в ответственный жизненный момент. Отправьте поздравительный текст близкому человеку, ему будет очень приятно получить теплые слова пожеланий именно от вас.

% name% title

Поздравляю с Обрезанием Господня и искренне желаю яркого света и тепла в душе, верной благодати в доме и доброй удачи на жизненном пути, чудесного счастья и неугасаемой надежды, крепкого здравия и большой любви сердца.

% name% title

Пусть праздник Обрезания Господня вам принесет много приятных забот, удачи и счастья. В такой праздник нужно забыть все обиды и оставить неприятности позади, желаем вам сил для преодоления жизненных препятствий. Пусть Бог всегда будет рядом с вами и хранит ваш дом от зла.

% name% title

Торжественная дата — Обрезание Господне, не зря все мы переполнены радостью! Вам пожелать хочу чудесной душевной чистоты, чтобы в дом приносили лишь хорошие новости! Пусть все ваши мечты исполнятся волею небесной!

% name% title

В день Обрезания Господнего желаю мира за окном и счастья в доме, искренних молитв и благодати в семье, светлых надежд и взаимных чувств, щедрости души и милосердия, великой радости и крепкой веры.

% name% title

В праздник Обрезания Господнего желаю мира и добра, достатка и удачи, счастья и любви, радости и красоты, гармонии и надежды, веры и силы, отваги и поддержки, божьей благодати и невероятных чудес в жизни.

% name% title

Поздравляю с Обрезанием Господня! Пусть вера в лучшее станет еще крепче, добро не знает границ, морозы не несут холода в душу, а голова будет полна чистыми помыслами!

% name% title

Поздравляю с радостным и светлым праздником — Обрезанием Господня! Пусть в твоей жизни царит мир, спокойствие и добро! Счастья, удачи и успеха всей твоей семье, друзьям и родным!

% name% title

С праздником Обрезания Господня! Мира и благополучия, уюта в дома и умиротворения в сердца, а также мирного неба над головой и Божьей благодати!

% name% title

Поздравляю с Обрезанием Господня! Желаю счастья, света, тепла и благополучия в вашем доме. Пусть все родные и близкие будут здоровы и успешны. Хочется пожелать успехов, лучистого настроения и бесконечного везения.

% name% title

С Обрезанием Господня поздравляю и желаю светлого и радостного праздника на душе, чистоты мысли и доброты сердца, счастья и благополучия, великодушия, здоровья и теплой атмосферы в доме.

% name% title

Поздравляю с Обрезанием Господня и от души хочу пожелать дорожить семьёй, ценить каждый добрый момент своей жизни, уметь прощать, заниматься тем, что тебе по нраву. А для того, чтобы тебе всё удавалось, желаю крепкого здоровья, большой удачи и искренней веры.

% name% title

Источник: homolitvah.ru

обрезание Обрезание Господне поздравления стихи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПродлят ли зимние каникулы 2021 в России до 25 января: Какого числа начнется III четверть
11:23 14-01-2021
Продлят ли зимние каникулы 2021 в России до 25 января: Какого числа начнется III четверть
Приметы и традиции на Старый Новый год: Нельзя произносить слово «тринадцать»
11:20 14-01-2021
Приметы и традиции на Старый Новый год: Нельзя произносить слово «тринадцать»
БердскПодтвердил появление 4-го храма РПЦ в микрорайоне Белокаменном Бердска священник Владимир Бирюков
11:17 14-01-2021
Подтвердил появление 4-го храма РПЦ в микрорайоне Белокаменном Бердска священник Владимир Бирюков
БердскКоронавирус в Бердске: Названо число заболевших COVID-19 в школах и детсадах Бердска
11:15 14-01-2021
Коронавирус в Бердске: Названо число заболевших COVID-19 в школах и детсадах Бердска
Превратил в личный школьный дневник маленький мальчик. Мама показала его заметки
11:15 14-01-2021
Превратил в личный школьный дневник маленький мальчик. Мама показала его заметки
БердскНашли новых зараженных коронавирусом в Бердске. На 14 января уже 1 144 больных
11:12 14-01-2021
Нашли новых зараженных коронавирусом в Бердске. На 14 января уже 1 144 больных
Озимый чеснок: как правильно высаживать, чтобы получить отменный урожай
11:12 14-01-2021
Озимый чеснок: как правильно высаживать, чтобы получить отменный урожай
Цветы для ленивых - как выращивать и ухаживать за лилейниками
11:06 14-01-2021
Цветы для ленивых - как выращивать и ухаживать за лилейниками
«Может, не надо по барам ходить?»: губернатор ответил девушке, раскритиковавшей уровень медпомощи
11:00 14-01-2021
«Может, не надо по барам ходить?»: губернатор ответил девушке, раскритиковавшей уровень медпомощи
БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
10:51 14-01-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»