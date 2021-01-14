С Обрезанием Господним искренние и глубокие поздравления в праздник 14 января 2021 года

На нашем сайте вы найдете красивые поздравления на Обрезание Господне. Выбирайте понравившееся пожелание и отправляйте близким людям с помощью СМС сообщений, мессенджеров или социальных сетей.

Согласно ветхозаветному закону того времени Иисус принял обрезание и в этот день ему дали имя

Обрезание Господне является значимым церковным праздником. Он отмечается 14 января, на восьмой день после Рождества Христова. Согласно ветхозаветному закону того времени Иисус принял обрезание и в этот день ему дали имя. Именно обряд обрезания того времени стал прообразом для таинства Крещения. В этот день верующие поздравляют друг друга с праздником. На нашем сайте вы найдете красивые поздравления на Обрезание Господне. Выбирайте понравившееся пожелание и отправляйте близким людям с помощью СМС сообщений, мессенджеров или социальных сетей.

С Обрезанием Господня



Поздравляю всех сегодня.Добро взрастите в сердцеИ в лучшее лишь верьте.

Убережёт пусть Бог

От страхов и тревог.

Надейтесь и любите.

И праведно живите!

Поздравляю с Обрезанием Господня,

С этим важным и праздничным днем!

Грусть, печаль мы подальше прогоним,

Ведь сегодня мы в церковь идем.

В храм тихонько зайдем, чуть волнуясь,

Постоим перед ликом святым.

И, по правилам жить обязуясь,

Благодать мы подарим родным!

С Обрезанием Господня поздравляем

Вас сегодня от души,

Пусть деньки ваши, как прежде,

Будут очень хороши!

Пусть сегодня настроенье

Выше крыши занесет,

В вашей жизни пусть наступит



К лучшему переворот!

С Обрезанием Господня поздравляю,

Добра, любви и счастья я желаю!

Желаю Божьей благодати,

Такой большой, что на всех хватит!

С Обрезанием Господня,



С праздником священным,Дух Святой пусть наделитВас добром, терпеньем!

От любви пускай глаза

Светятся так ярко,

Пусть дарует праздник

Сокровенные подарки.

Вас поздравляю с Обрезанием Господня

И искренне желаю:

Пусть наполняется Ваш дом

Богатым урожаем.

Любовь пусть щедро уродит

В семье прекрасной Вашей,

Здоровья крепкие плоды

Пусть будут полной чашей.

С Обрезанием Господня я вас поздравляю,

Пусть счастье ваши семьи обретают.

И чтоб не пугали метели,

Пусть благо войдет в ваши двери!

Удачи, любви, настроения,

И много чтоб было везения.

Желания пусть исполняются в миг,



Пусть Бог от всех бед ваши семьи хранит!

С Обрезанием Господня вас!

В праздничный, веселый час

Я желаю дней прекрасных,

Чистых помыслов и ясных!

С Обрезанием Господня



От души Вас поздравляю!Будьте Вы душой свободны,Мира, счастья я желаю!

Отпустите все печали,

Дни чтоб яркие настали.

В доме свет, тепло, уют

Непременно Вас пусть ждут!

Пусть Обрезание Господне

Светом в ваш вольется дом.

Пусть подарит волшебство,

Вы забудьте о плохом.

Будет пусть у вас уют,

И сегодня, не спроста,

Пусть вам ангелы поют

В честь такого торжества!

В праздник Обрезания Господня

Желаю радостей в судьбе,

Пусть воплотятся в быль слова,

И счастье лишь придет к тебе!

Пусть ангел спустится с небес,

Чтоб на душе стало теплее!

Желаю наяву чудес,



Чтоб стал мир чуточку добрее!

Настало Обрезание Господне!

С чем поздравляю вас сегодня.

Мира для ваших душ красивых

И не утратить веры, силы.

Пусть Бог дарует благодать

И не придется долго ждать.



Здоровья для семьи, молитвыИ выиграть с судьбой все битвы.

На нашем портале представлена подборка поздравлений с днем Обрезания Господня, которые можно скачать бесплатно. Искренние пожелания мира, здоровья и добра помогут придать значимости этому светлому празднику, выразить нежные чувства адресату, морально поддержать его в ответственный жизненный момент. Отправьте поздравительный текст близкому человеку, ему будет очень приятно получить теплые слова пожеланий именно от вас.

Поздравляю с Обрезанием Господня и искренне желаю яркого света и тепла в душе, верной благодати в доме и доброй удачи на жизненном пути, чудесного счастья и неугасаемой надежды, крепкого здравия и большой любви сердца.

Пусть праздник Обрезания Господня вам принесет много приятных забот, удачи и счастья. В такой праздник нужно забыть все обиды и оставить неприятности позади, желаем вам сил для преодоления жизненных препятствий. Пусть Бог всегда будет рядом с вами и хранит ваш дом от зла.

Торжественная дата — Обрезание Господне, не зря все мы переполнены радостью! Вам пожелать хочу чудесной душевной чистоты, чтобы в дом приносили лишь хорошие новости! Пусть все ваши мечты исполнятся волею небесной!

В день Обрезания Господнего желаю мира за окном и счастья в доме, искренних молитв и благодати в семье, светлых надежд и взаимных чувств, щедрости души и милосердия, великой радости и крепкой веры.

В праздник Обрезания Господнего желаю мира и добра, достатка и удачи, счастья и любви, радости и красоты, гармонии и надежды, веры и силы, отваги и поддержки, божьей благодати и невероятных чудес в жизни.

Поздравляю с Обрезанием Господня! Пусть вера в лучшее станет еще крепче, добро не знает границ, морозы не несут холода в душу, а голова будет полна чистыми помыслами!

Поздравляю с радостным и светлым праздником — Обрезанием Господня! Пусть в твоей жизни царит мир, спокойствие и добро! Счастья, удачи и успеха всей твоей семье, друзьям и родным!

С праздником Обрезания Господня! Мира и благополучия, уюта в дома и умиротворения в сердца, а также мирного неба над головой и Божьей благодати!

Поздравляю с Обрезанием Господня! Желаю счастья, света, тепла и благополучия в вашем доме. Пусть все родные и близкие будут здоровы и успешны. Хочется пожелать успехов, лучистого настроения и бесконечного везения.

С Обрезанием Господня поздравляю и желаю светлого и радостного праздника на душе, чистоты мысли и доброты сердца, счастья и благополучия, великодушия, здоровья и теплой атмосферы в доме.

Поздравляю с Обрезанием Господня и от души хочу пожелать дорожить семьёй, ценить каждый добрый момент своей жизни, уметь прощать, заниматься тем, что тебе по нраву. А для того, чтобы тебе всё удавалось, желаю крепкого здоровья, большой удачи и искренней веры.

Источник: homolitvah.ru