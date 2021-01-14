Что категорически нельзя делать на кладбище? Почему с покойниками шутки плохи

На другие могилы лучше не смотреть и не задерживать на них взгляда, так как можно легко вызвать недовольство покойного, и он непременно начнет мстить.

Перед посещением кладбища, стоит ознакомиться с приметами

Примет, связанных с кладбищем, существует очень много, поэтому большинство суеверных людей интересует, почему, находясь среди умерших, нельзя смотреть на чужие могилы. Ничего нет удивительного в том, что многие представители человеческого рода стараются следовать приметам, ведь их наблюдали веками.

Смерть неотъемлемо присутствует в нашей жизни, поэтому все, что с ней связано, вызывает у людей серьезные эмоции, ведь с этим не принято шутить. А вдруг кто-то побеспокоит души умерших и потом будет об этом сожалеть.

Почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы

На другие могилы лучше не смотреть и не задерживать на них взгляда, так как можно легко вызвать недовольство покойного, и он непременно начнет мстить, к примеру, приходить во сне, ведь приятного в этом мало.

Территория умершего – это его собственность, и ему вряд ли придется по душе, если его покой нарушат чужие и посторонние люди. Покойники относятся к этому очень ревностно и не потерпят вандализма. Им может просто не понравиться прохожий, который станет рассматривать их могилу.

Также на территорию чужой могилы лучше не заходить, даже если она очень красивая и ее хочется рассмотреть получше. Место захоронения – это последнее пристанище бренного тела, и к нему надо относиться с большим уважением. Нельзя осквернять чужую память.

К покойникам надо относиться с почтением, так как они с небес все видят и могут в случае чего за себя постоять. Дело в том, что они не любят чужаков, и им бы хотелось, дабы с этим считались. Духи в случае чего могут и наказать живого, и в худшем случае раньше положенного времени призвать его в свой мир.

Популярные приметы, связанные с кладбищем

Существуют и другие приметы, связанные с посещением мест захоронения. К примеру, на кладбище нельзя любые свои мысли доверять покойному, ему нельзя жаловаться на жизнь, а также хвастаться успехами, а иначе ему может показаться, что родственникам и без него хорошо живется.

На погосте нельзя кричать, громко разговаривать и ругаться, а иначе это нарушит покой спящих вечным сном, и их душам это вряд ли понравится. Они могут проучить крикуна и сильно его напугать, явившись ему.

С покойными шутки плохи, так как кладбище – это место скорби, и тут не годится звучать смеху. И веселое настроение будет неуместным и оскорбительным для усопших. Другая примета гласит, что к умершим родственникам нельзя приходить с пустыми руками, им обязательно надо преподнести какое-нибудь угощение в виде сладостей, можно и что-то другое вкусное. А также они очень любят цветы, а особенно нарциссы.

На кладбище нельзя подбирать находку, даже если она будет ценная. Это очень плохая примета, и такой предмет принесет мало пользы. Можно отнести его в церковь и отдать на пожертвование, только если вещь стоящая.

На кладбище нельзя появляться в нетрезвом виде, об этом говорят приметы

На кладбище нельзя показываться в нетрезвом виде, это неуважение к покойным, и тем более распевать песни. Можно просить милостыню, но только при входе на погост, а не на его территории.

Нельзя собирать пищу и другие полезные предметы с чужих могил, так как это считается их осквернением. Не разрешается на могиле дурно отзываться о покойном, а иначе он это запомнит и не простит. Наоборот, надо вспоминать, каким он был хорошим и незаменимым человеком, это ему понравится.

Придя к умершему родственнику, ему непременно надо продемонстрировать свою любовь. Его лучше всячески задабривать, дабы он помогал с небес. Одеваться надо на кладбище очень строго, в темные тона и ничего вызывающего. Говорят, что на могилы нельзя приходить беременным женщинам, а иначе духи похитят душу младенца, который еще не родился.

На кладбище запрещается проводить магические ритуалы, а иначе об этом можно будет пожалеть. Умершие не потерпят подобного, они сразу же начнут являться тому, кто ослушался запрета, и от такой встречи ждать чего-то приятного не приходится.

Как часто надо посещать кладбище: что об этом говорят приметы

На кладбище надо появляться время от времени, хотя бы пять раз в год, но не меньше, а можно и больше, однако этим тоже не стоит злоупотреблять. Так как приметы говорят, что умершие оценят посещение, если все делать вовремя и правильно. Им дорог их покой и они не потерпят внеплановых вмешательств на свою территорию. Конечно, это не серьезно, и об умерших можно лишний раз вспомнить и обязательно посетить их могилы в большие праздники и особенно отведенные для этого дни.

Источник: rsute.ru