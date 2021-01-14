Щитовидка: Запрещенные продукты для людей с проблемами щитовидной железы назвал эндокринолог

Есть продукты, которые исторически считаются не показанными для людей, которые имеют заболевания щитовидной железы.

Есть мнения, капуста негативно влияет на щитовидную железу

В Сети можно найти много различной информации о том, что существуют продукты, которые положительно и негативно влияют на работу щитовидной железы. Насколько это соответствует действительности?

Эксклюзивно для Сlutch врач эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Чикалова ответила на этот вопрос.

Что касается полезных продуктов для щитовидки, врач отметила, что "такого не существует. Есть врачи, которые рекомендуют различные диеты для лечения заболеваний щитовидной железы, однако все это не имеет под собой никакой научной основы".

Также эндокринолог рассказала о продуктах "со знаком минус" для щитовидной железы.

"Есть продукты, которые исторически считаются не показанными для людей, которые имеют заболевания щитовидной железы. Речь о так называемых крестоцветных. Но чтобы они каким-то образом негативно повлияли на щитовидную железу нужно питаться исключительно одной капустой.

То есть тонну капусты в неделю нужно съесть и больше ничего, тогда возможно щитовидная железа немножко увеличится в размерах. Но так же никто не делает, поэтому это глупость абсолютная", - сообщила врач.