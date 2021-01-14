День народного целителя в России отмечается 14 января 2021 года

Традиция устраивать живой вертеп известна, пожалуй, жителям всех регионов нашей страны

Праздники сегодня Праздники России Календарь праздников День народного целителя в России 14 января в России отмечают День народного целителя. Это неофициальный праздник, истоки которого уходят глубоко в древность. На Руси издревле почитали людей, которые занимались врачеванием. Их называли народными лекарями, травниками, шептунами и знатцами.

Знахарь — самое распространенное название, которое произошло от древнерусского глагола «знать». Этот термин использовался для обозначения человека, который отлично разбирается в своем деле и стал настоящим профессионалом. Обладающие знанием На Руси верили в то, что знахари обладают неким секретным знанием и наделены сверхъестественными способностями, которые помогают им избавлять людей и животных от разного рода болезней. Природа заболеваний зачастую объяснялась происками злых сил — проклятиями, колдовством, испугом. Русские верили во всевозможных духов.

Даже с приходом христианства эти верования никуда не исчезли, а лишь тесно переплелись с новыми традициями, поэтому сегодня мы и отмечаем православные праздники, в которых присутствуют черты языческих обрядов. Сам процесс излечения зачастую считался чудом, а знахарям приписывали еще и способности влиять на погоду, прорицать, отваживать злых духов и менять судьбу человека.

Знахарство существовало во всех уголках света. Изначально его не отделяли от народной медицины. Знахари действительно обладали обширными знаниями о целебных свойствах тех или иных средств. Они широко использовали растения в лечении больных, поэтому их начали называть травниками. Одними лишь растениями знахари не ограничивались. В их арсенале были продукты животного происхождения и даже минералы. Они обладали навыками ухода за больными, что способствовало процессу выздоровления.

Во время лечения знахари часто прибегали к заклинаниям и заговорам, поэтому их также называли шептунами — людьми, которые «зашептывают» болезни. На самом деле заговоры оказывали мощное психотерапевтическое воздействие и работали по принципу плацебо — нужно было убедить больного, что это мощное заклинание сработает, а вера человека действительно может творить чудеса. Знахарство вчера и сегодня Многие из средств, которые широко использовались знахарями, сначала нашли применение в народной, а после перекочевали и в официальную медицину. Например, именно знахари практиковали кровопускание и накладывание лубков на сломанные кости, использовали чернику при расстройствах кишечника и лук с чесноком при подозрении на развитие цинги.

У знахарей есть своя собственная иерархия.

Травники, как уже было сказано выше, занимались лечением с использованием разных целебных растений. Костоправы работали с вывихами и переломами. Они мастерски вправляли кости и сращивали их, накладывая специальные фиксирующие приспособления.

Апитерапевты занимались лечением больных с использованием пчелиного яда, в котором содержится более пятидесяти активных компонентов. Терапевтическое кровопускание было основной методикой рудометов. Очных и кильных дел мастера отвечали за лечение глаз (офтальмология) и вправления грыж соответственно (хирург). Эти профессии сохранились и сегодня. Вплоть до возникновения земской медицины в конце XIX века, знахари оставались единственными врачевателями, которые оказывали помощь крестьянам. Они могли работать за деньги или же принимали оплату натурой — продуктами. Некоторых можно было просто щедро угостить в местном кабаке, чтобы рассчитаться за лечение. Во времена СССР знахарство попало под запрет.

Незаконное врачевание стало уголовно наказуемым преступлением. Сегодня знахарство не запрещается, но вести медицинскую деятельность имеют право только специалисты с соответствующим образованием. К сожалению, довольно часто знахарями объявляют себя люди с психическими отклонениями, не имеющие никакого отношения к врачеванию и не обладающие необходимыми знаниями. Подобные прецеденты наносят серьезный удар по репутации знахарей и сеют сомнения в их компетентности.

Источник: kakoj-segodnja-prazdnik