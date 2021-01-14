Удачные дни для закваски капусты в феврале 2021 года по лунному календарю

Засолка и закваска — совершенно разные понятия. При закваске в капусту добавляется сахар, а при засолке — соль. При правильном соотношении соли/сахара и температурного режима капуста получается вкусной и хрустящей.

Квашеная капуста, помимо простоты в приготовлении, обладает массой полезных свойств и считается диетическим блюдом

Квашеная капуста, помимо простоты в приготовлении, обладает массой полезных свойств и считается диетическим блюдом. Когда квасить капусту в феврале 2021 года по лунному календарю — узнайте далее.

Полезные свойства квашеной капусты

Квашеная капуста не только вкусная, но и полезная. В ней содержится огромное количество всевозможных микроэлементов и витаминов. Она способствует усвоению белка, поэтому ее рекомендуется подавать к мясу и рыбе.

Квашеная капуста снижает уровень холестерина, способствует улучшению микрофлоры кишечника, стабилизирует давление. Ежедневное ее употребление улучшает общее состояние кожи, ногтей, волос.

Это низкокалорийный, диетический продукт. В 100 г квашеной капусты всего 15 калорий. Это блюдо прекрасно подойдёт для эффективного снижения массы тела. Капуста улучшает обмен веществ и работу кишечника в целом.

Неограниченное употребление квашеной капусты способствует раздражению слизистой кишечника. Продукт противопоказан людям с язвой желудка и гастритом.

Когда нужно квасить капусту

Готовят блюдо в любое время года. Продукт идеально подходит для ежедневного использования, а не только в виде заготовки на зимний период.

Когда квасить капусту в феврале 2021 года, определяют по лунному календарю и народным приметам. В календаре просчитано все для мелочей. И если важно получить хороший результат, то лунный календарь станет отличным помощником в этом.

Засолка и закваска — совершенно разные понятия. При закваске в капусту добавляется сахар, а при засолке — соль. При правильном соотношении соли/сахара и температурного режима капуста получается вкусной и хрустящей.

Удачные дни для закваски капусты

Опытные овощеводы большинство процессов определяют именно по лунному календарю. Для получения богатого урожая важно выбрать благоприятный день для посадки. Также и в случае с квашеной капустой — от выбора дня приготовления зависит конечный результат.

Лучше квасить капусту в первые заморозки. В таком случае овощ не теряет своих вкусовых качеств, полезных для организма витаминов и долго хранится.

Для закваски капусты используются позднеспелые сорта, урожай которых собирается в убывающей фазе земного спутника. В этот период вся лишняя жидкость из капусты уходит в корни. Овощ сохраняет свою хрусткость и плотность.

Хороший результат закваски капусты можно получить только в растущей фазе, спустя 5 дней после Новолуния.

Фазы лунного календаря:

27 февраля — полнолуние;

11 февраля — новолуние;

12-28 февраля — растущая Луна;



1-10 февраля — убывающая Луна.

Самые благоприятные дни для закваски и соления капусты — 16 и 17 февраля.

Неблагоприятные дни для квашения в феврале

На убывающую Луну готовить капусту не рекомендуется. Именно в этот период деятельность важных для организма бактерий замедляется. В конечном результате овощ получится мягким, а в некоторых случаях и вовсе скиснет. Не рекомендуется готовить капусту:

на убывающую Луну — с 1 по 10 и 28 февраля;

в новолуние — 11 февраля;

в полнолуние — 27 февраля.

В полнолуние и новолуние вообще лучше не начинать что-то новое.

Правила закваски капусты

Первое, с чего следует начинать процесс, — выбор тары. Идеальный вариант — деревянная бочка. Если ее нет, рекомендуется квасить и солить капусту в эмалированном ведре или в пластиковой таре.

Стоит отметить, что в пластиковой емкости вкус капусты получается иным. Алюминиевую использовать не рекомендуется — в процессе брожения молочная кислота взаимодействует с металлом, в результате чего капуста приобретает серый оттенок, у нее появляется привкус железа.

Для закваски идеально подойдет капуста поздних сортов. У нее плотная головка, в ней больше сахара. Нарезать овощ необходимо крупными ломтиками, в результате он получится более хрустящим.

Морковь лучше натереть на крупной терке и хорошо помять. Капусту посолить и также помять, после чего соединить овощи и хорошо перемешать. На 10 кг капусты необходимо 300 г моркови и 200 г соли.

Сверху капусту необходимо накрыть тарелкой и поставить груз. Это может быть банка с водой или что-то подобное. Процесс закваски занимает около 5 дней. Лучше всего бродит капуста при комнатной температуре. Сок, выделяющийся в процессе, сливать не нужно.

Во время закваски капусту раз в сутки необходимо прокалывать. Делать это можно вилкой или ножом. В этот момент из банки выходит лишний углекислый газ. Если этого не делать, то капуста получится горькой.

Итоги

С помощью лунного календаря можно подобрать благоприятные дни не только для закваски капусты, но и для новых дел. Все начинания в эти дни пройдут успешно. Наиболее благоприятные дни для квашения капусты в феврале 2021 года — 16 и 17 числа.

Источник: kleo.ru