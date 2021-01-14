Затмения 2021 года: Точный астрономический календарь 2021

Новый 2021 год, юбилейный, Гагаринский год — 12 апреля исполнится 60 лет первому полету человека в космос

Новый 2021 год, юбилейный, Гагаринский год — 12 апреля исполнится 60 лет первому полету человека в космос, начнется с красивых небесных подарков — самое большое Солнце года и новогодний звездопад Квадрантиды. По информации Московского Планетария, 2 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2021 году.

В ночь со 2 на 3 января прольется первый новогодний звездопад — в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 110 метеоров в час. 24 января у Меркурия хорошая вечерняя видимость при ясной погоде. Знаменитая пара гигантов встретится в январе с Солнцем — 24 января Сатурн и 29 января Юпитер в соединении с Солнцем.

ЯРКИЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 2021

ЗАТМЕНИЯ В 2021 ГОДУ:

2021 год подарит нам 4 затмения! Два солнечных (кольцеобразное и полное), и два лунных (полное и частное). С территории России можно будет наблюдать два лунных затмения (в мае и ноябре) и одно солнечное затмение (в июне):

26 мая — полное затмение Луны (макс. фаза 1,01 в 14:19 мск). Теневое затмение продлится 3 часа 8 минут, однако полная фаза будет продолжаться только 19 минут, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны. Частные и теневые фазы затмения смогут увидеть жители восточных регионов нашей страны. Лунное затмение, придется на дневное время для большей части России и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Короткая полная фаза может быть видна только в Хабаровском и Приморском краях, на полуостровах Камчатка и Чукотка и прилегающих территориях. Чуть далее на запад можно будет увидеть только убывающие частные фазы затмения. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес и пройдет через северную часть земной тени.

Интересно, что полное затмение произойдет в Суперлуние 2021 года. В полнолуние 26 мая будет самая большая полная Луна 2021 года, Суперлуна!

10 июня — кольцеобразное затмение Солнца (макс. фаза 0,915 в 13:43 мск) Наблюдается в Северной Канаде, Гренландии и России. Кольцеобразная и частные фазы кольцеобразного затмения будут видны с территории России и СНГ.

19 ноября — частное затмение Луны (макс. фаза 0,97 в 12:04 мск) с глубиной погружения в южную часть земной тени на 0,97 лунного диаметра. Видимость различных фаз затмения в Южной Америке, Тихом Океане, Индонезии, Австралии, Азии и Дальнем Востоке. Полностью затмение смогут наблюдать жители Северной Америки, Чукотки и Камчатки. Частные и теневые фазы затмения смогут увидеть жители восточных регионов нашей страны.

4 декабря — полное затмение Солнца (полная фаза 1 минуты 54 секунды в 10:34 мск) Полоса полной фазы затмения пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, а также по Антарктиде. наблюдать это затмение смогут немногочисленные исследователи ледяного континента. Небольшие частные фазы затмения будут наблюдаться на юге Африки и на юге Австралии. В России не будут наблюдаться даже частные фазы затмения.

Источник: roscosmos.ru