Как отдыхаем на 8 марта 2021 года?

На международной женской конференции в Копенгагене в 1910 году Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день.

Нас ожидают три мартовских выходных

Итак, благодаря новогодним праздникам 2021 мы получим бонусом еще непрерывную череду из трех выходных в марте - с шестого по восьмое. Международный женский день отмечаем 8 марта, в понедельник.

На карте красным цветом выделены страны, в которых Международный женский день - официальный выходной; оранжевым - официальный выходной только для женщин; желтым - праздник отмечается, но без официального выходного

А на майские дни нас ждет еще одна череда выходных на три дня, но это уже совсем другая история.

К слову, Международный женский день отмечается уже больше века. Правда, это на западе. А вот в России (вернее, Советском Союзе) 8 марта стало официальным праздником в 1921 году. Женщины, готовьтесь, через три года будем отмечать вековой юбилей своего «профессионального» торжества!

В Союз праздник из Европы «привезла» пламенная революционерка Александра Коллонтай. Сторонница сексуального раскрепощения женщины и инициатор попытки реквизировать Александро-Невскую лавру в Петрограде - попытки, которая тогда, в 1918 году, оказалась неудачной, но которая спровоцировала убийство протоиерея Петра Скипетрова (священномученика, первого петроградского священника из сонма замученных и казненных большевиками).

В Союз праздник из Европы «привезла» пламенная революционерка Александра Коллонтай. Сторонница сексуального раскрепощения женщины и инициатор попытки реквизировать Александро-Невскую лавру в Петрограде - попытки, которая тогда, в 1918 году, оказалась неудачной, но которая спровоцировала убийство протоиерея Петра Скипетрова (священномученика, первого петроградского священника из сонма замученных и казненных большевиками).

А между тем, исторически праздник появился в борьбе за эмансипацию и право избирательного голоса.

Первыми с подобными требованиями вышли женщины Нью-Йорка в 1908 году. Было это… да, именно 8 марта. После чего на следующий год Америка первой объявила национальный женский день – он, правда, отмечался в разные дни, как правило, это было последнее воскресенье февраля.

Ну, а после инициативу подхватили представительницы прекрасного пола в Европе – и понеслось!

На международной женской конференции в Копенгагене в 1910 году Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день. Чтобы был, так сказать, официальный и законный повод устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам.

И уже через год, в 1909-м, ряд стран отметил первый Международный женский день. Эхо которого докатилось со временем и до Советского Союза.

НА ЗАМЕТКУ

А вот какие выходные дни ждут нас еще на протяжении всего 2021 года согласно «Производственному календарю»:

10 дней в январе — с 1 января 2021 года по 10 января 2021 года

— с 1 января 2021 года по 10 января 2021 года 1 день в феврале — 23 февраля

— 23 февраля 3 дня в марте — с 6 по 8 марта

— с 6 по 8 марта 3 дня на майские праздники- с 1 по 3 мая

праздники- с 1 по 3 мая 3 дня на День Победы — с 8 по 10 мая

— с 8 по 10 мая 3 дня в июне — с 12 по 14 июня

— с 12 по 14 июня 1 день в ноябре — 4 ноября

Источник: КП