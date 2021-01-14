Когда Еврейская Пасха (Песах) в 2021 году? Традиции важного праздника и обычаи

Что касается собственно празднования, тут все очень строго регламентировано. В сам вечер 14 нисана вся семья, дождавшись захода солнца, собирается на ужин (седер). Приглашают на него также неимущих и тех знакомых, кто по каким-то причинам не может провести праздник со своей родней. На столе - специальная еда, которую готовят к Песаху. Во-первых, конечно, маца - пресные хлебцы, их едят несколько раз на протяжении трапезы. Горькая зелень (марор) символизирует горечь египетского рабства, а харосет (смесь из тертых яблок, орехов и фиников) - глину, из которой евреи в этом рабстве делали кирпичи. Конечно, подают - в основном во второй части ужина - и обычные еврейские праздничные блюда, например, фаршированную рыбу. При этом не всю пищу на седере едят - некоторые блюда имеют исключительно символическое значение. Например, зроа (жареный кусок баранины с косточкой) призван напоминать о жертвоприношении в храме Иерусалима.

Сам ужин проходит в несколько этапов, и во время него выпивается четыре бокала вина (для детей алкоголь заменяют виноградным соком) - по числу обещаний, данных Богом избранному народу. Пятый бокал наливают, но оставляют нетронутым - он предназначен для пророка Элияха.

Во время седера также читают молитвы и благословения, это очень важная составляющая вечера. А в конце праздничной трапезы съедается небольшой кусочек мацы (афикоман), который взрослые прячут от детей, а те должны его найти.

После седера следуют пять так называемых "будней праздника", а завершает Песах выходной, в который проводят "церемонию разделения морских вод". Согласно Ветхому Завету, фараон, который поначалу отпустил евреев из Египта, позже все-таки бросился за ними в погоню. Но воды Красного моря расступились перед беглецами, а вот перед их преследователями сомкнулись обратно и поглотили египетское войско. В память об этом читают соответствующий отрывок из священной книги иудаизма Торы.