Когда Еврейская Пасха (Песах) в 2021 году? Традиции важного праздника и обычаи

Песах начинают отмечать на 14-ый день весеннего месяца нисан. Это первый месяц библейского года в еврейском календаре, соответствует примерно марту-апрелю григорианского исчисления. Празднование длится 7 дней на территории Израиля (при этом первый и последний дни являются официальными выходными), а в других странах, где проживают диаспоры, увеличивается ещё на сутки.
В 2021 году Песах празднуют с 27 марта по 4 апреля, с субботы и до ночи следующего воскресенья.
Начнем с названия. "Песах" с иврита переводится как "прошел". Имеется в виду описанный в Библии эпизод во время десятой египетской казни. За то, что фараон отказался отпустить евреев из рабства, на него и всех жителей его страны обрушились страшные кары. Последней из них стала смерть первенцев в каждой семье. Но евреев это наказание не коснулось, несчастье не затронуло их дома - то есть Бог "прошел мимо".
Ужаснувшись случившемуся с первенцами (а смерти не избежал даже его собственный сын), фараон все же решил отпустить евреев. Собственно, отмечают в Песах как раз это событие - Исход из Египта и освобождение еврейского народа от рабства. Понятно, что с христианской Пасхой, которая есть воскрешение Спасителя из мертвых, тут общего довольно мало. Однако некоторые параллели все-таки прослеживаются. Например, дата 14 нисана - по Новому завету, именно в этот день состоялась Тайная вечеря, последняя встреча Христа с учениками перед казнью. В евангельском описании Тайной вечери есть также прямой отсыл к Ветхому завету - Иисус на ней уподобляет себя самого пасхальному агнцу, который, по преданию, был принесен в жертву иудеями во время бегства из Египта.
Что касается собственно празднования, тут все очень строго регламентировано. В сам вечер 14 нисана вся семья, дождавшись захода солнца, собирается на ужин (седер). Приглашают на него также неимущих и тех знакомых, кто по каким-то причинам не может провести праздник со своей родней. На столе - специальная еда, которую готовят к Песаху. Во-первых, конечно, маца - пресные хлебцы, их едят несколько раз на протяжении трапезы. Горькая зелень (марор) символизирует горечь египетского рабства, а харосет (смесь из тертых яблок, орехов и фиников) - глину, из которой евреи в этом рабстве делали кирпичи. Конечно, подают - в основном во второй части ужина - и обычные еврейские праздничные блюда, например, фаршированную рыбу. При этом не всю пищу на седере едят - некоторые блюда имеют исключительно символическое значение. Например, зроа (жареный кусок баранины с косточкой) призван напоминать о жертвоприношении в храме Иерусалима.
Сам ужин проходит в несколько этапов, и во время него выпивается четыре бокала вина (для детей алкоголь заменяют виноградным соком) - по числу обещаний, данных Богом избранному народу. Пятый бокал наливают, но оставляют нетронутым - он предназначен для пророка Элияха.
Во время седера также читают молитвы и благословения, это очень важная составляющая вечера. А в конце праздничной трапезы съедается небольшой кусочек мацы (афикоман), который взрослые прячут от детей, а те должны его найти.
После седера следуют пять так называемых "будней праздника", а завершает Песах выходной, в который проводят "церемонию разделения морских вод". Согласно Ветхому Завету, фараон, который поначалу отпустил евреев из Египта, позже все-таки бросился за ними в погоню. Но воды Красного моря расступились перед беглецами, а вот перед их преследователями сомкнулись обратно и поглотили египетское войско. В память об этом читают соответствующий отрывок из священной книги иудаизма Торы.
Одно из главных правил Песаха - запрет на продукты, приготовленные с использованием закваски или путем брожения. Прежде всего это хлеб, но нельзя также пиво и остальное спиртное на основе солода и т.д. Квасное (хамец) строго запрещено не только есть, но и вообще хранить дома в дни праздника, поэтому накануне 14 нисана все это сжигают или символически продают неевреям. Потом делают тщательную уборку - в жилище не должно оставаться ни крошки хамеца. Даже посуду, которую поставят на стол в седер, стараются использовать новую.
Такое жесткое ограничение установлено опять-таки в память об Исходе иудейского народа из Египта. Стремясь как можно быстрее покинуть страну, где они были рабами, евреи даже не смогли дождаться, когда тесто для хлеба окончательно созреет. Поэтому все время в пустыне им пришлось питаться пресной мацей.
В первый и последний день Песаха запрещена также любая работа.
18 минут: как готовят мацу
Маца - это тонкая пресная лепешка из муки одного из пяти злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса и полбы. Процесс приготовления этого символа Песаха тоже детально расписан. К примеру, с момента добавления в муку воды и до конца выпечки должно пройти не больше 18 минут - считается, что дальше уже начинается процесс брожения, а это недопустимо. А вот форма значения не имеет - маца может быть и круглой, и квадратной, разница в том, что первая характерна больше для домашних лепешек, а прямые углы получают при производстве в фабричных условиях.
Кстати, машинка для изготовления мацы появилась еще в 1838 году, однако поначалу была принята не очень благожелательно. Однако потом стало ясно, что техника поможет ускорить процесс приготовления пресного хлеба (что важно, учитывая вероятность начала брожения), и ее стали применять повсеместно.
Сегодня только в России каждый год продается больше двухсот тысяч коробок мацы.