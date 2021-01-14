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Прощеное воскресенье 2021: Когда будет и как нужно просить прощение в этот день?

17:20 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Обычно в этот день бывает легче, нежели в другие дни, простить долги – хотя бы тем должникам, кто находится в сложном материальном положении.

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Как правильно просить прощения в Прощеное воскресение 2021 и почему в этот день все друг друга прощают

Оно приходит к нам каждый год накануне первого дня Великого поста. Нынешней весной – 14 марта. Почему у Прощеного воскресенья нет определенной даты в календаре? Потому что начало поста выпадает на разные дни февраля или марта, в зависимости от даты Воскресения Христова – Пасхи.

В нашем народе издавна бытует убеждение (и совершенно справедливое), что, если нет взаимного прощения обид, то пост, сведенный к простому воздержанию от пищи, теряет свой высокий смысл. Каким бы длительным он не был – а Великий пост длится аж целых семь недель! – аскетизм и лишения могут и не быть засчитаны Богом как дела веры и покаяния. Поэтому надо в первую очередь прощать других и просить прощения самому. Как следствие такого подхода – возникновение традиций Прощеного воскресенья.

Утром на богослужении в церкви священник или дьякон читают, в числе прочих, отрывок из Евангелия от Матфея: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».

Традиции праздника
Поскольку Прощеное воскресенье – последний день масленицы, когда народ празднует проводы зимы и напоследок перед постом «заговляется» обильной трапезой, многие верующие и не шибко верующие люди ходят друг к другу в гости. Или, на худой конец, поздравляют родственников и знакомых по телефону, в электронных посланиях. Вот тут-то и неплохо бы попросить «попутно» прощения у своих визави. Неважно, за что – формулировать свою конкретную вину вовсе не обязательно. Собеседник и так все поймет. Хорошо бы, конечно, держать в уме свои провинности и обещать их больше не совершать.
Как правильно просить прощения и у кого
В идеале – все просят прощения у всех, признают свою вину перед другими людьми и зарекаются повторять прошлые дурные поступки. Ну, а в первую очередь… Здесь логика простая, житейская: в первую очередь приносят покаяние сильные перед слабыми, богатые – перед бедными, здоровые – перед больными, молодые - перед пожилыми. Начальникам хорошо бы вспомнить свои чрезмерные строгости или самодурство в отношении подчиненных и попросить прощения по телефону. А еще – обычно в этот день бывает легче, нежели в другие дни, простить долги – хотя бы тем должникам, кто находится в сложном материальном положении. И вступить в Великий пост с очищенной совестью, налегке.

Источник: КП

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