Прощеное воскресенье 2021: Когда будет и как нужно просить прощение в этот день?

Как правильно просить прощения в Прощеное воскресение 2021 и почему в этот день все друг друга прощают

Оно приходит к нам каждый год накануне первого дня Великого поста. Нынешней весной – 14 марта. Почему у Прощеного воскресенья нет определенной даты в календаре? Потому что начало поста выпадает на разные дни февраля или марта, в зависимости от даты Воскресения Христова – Пасхи.

В нашем народе издавна бытует убеждение (и совершенно справедливое), что, если нет взаимного прощения обид, то пост, сведенный к простому воздержанию от пищи, теряет свой высокий смысл. Каким бы длительным он не был – а Великий пост длится аж целых семь недель! – аскетизм и лишения могут и не быть засчитаны Богом как дела веры и покаяния. Поэтому надо в первую очередь прощать других и просить прощения самому. Как следствие такого подхода – возникновение традиций Прощеного воскресенья.

Утром на богослужении в церкви священник или дьякон читают, в числе прочих, отрывок из Евангелия от Матфея: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».