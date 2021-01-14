Как правильно завести машину в лютый мороз, научил специалист

Эксперт научил, как правильно завести машину в мороз

Исправный автомобиль с рабочим аккумулятором заводится без особых проблем и в мороз, главное — соблюдать простые правила эксплуатации. Перед тем, как завести автомобиль, нужно проверить, что в нем отключены все потребители энергии. Затем, после включения зажигания, следует дождаться, пока отработает бензонасос, и только потом включать стартер, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

"Начнём с аккумулятора — его необходимо обслуживать, и хотя бы раз в квартал, особенно перед зимним сезоном, ставить на зарядку и протирать верхнюю часть — вокруг клемм для исключения токов утечки", — уточняет эксперт.

Если аккумулятор выработал свой ресурс, то лучше купить новый, сдав старый на переработку.

Если ожидается сильный мороз, то лучше всего, чтобы бак был заполнен гарантированно хорошим топливом с брендовых заправок. "Особенно это касается дизельного топлива, которое имеет склонность замерзать, превращаясь в гелеобразную субстанцию", — добавил Васильев.

Можно пользоваться и различными присадками для снижения риска замерзания топлива.

В случае с дизельным двигателем можно два раза активировать свечи накаливания, которые лучше прогреют рабочую камеру, и лишь потом попытаться завести машину.

Если машина не заводится, то через минутную паузу надо повторить процедуру. При этом можно использовать специальные спреи, которые распыляются во впускной коллектор и облегчают воспламенение смеси.

"Греть поддон паяльной лампой или разводить под ним костёр не стоит, поскольку велик риск, что после этого вам будет нечего заводить. И конечно, если несмотря ни на что, автомобиль не заводится, не стоит крутить мотор стартером до победного конца. Во-первых, вы посадите аккумулятор, а во-вторых, есть риск повредить стартер, поскольку он не рассчитан на длительное протекание через него большого тока. Надо искать причину, почему автомобиль не заводится. Кстати, часто это может быть вызвано плохим контактом клемм АКБ или провода массы",- подытожил эксперт.

Источник: 1prime.ru