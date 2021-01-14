Что такое АЛТ в крови: расшифровка анализа

В огромных количествах АЛТ содержится в клетках печени — гепатоцитах. Дело в том, что именно в этом органе наблюдается интенсивная трансформация веществ в глюкозу.

Для получения точных результатов расшифровка анализа крови АЛТ и АСТ определяют отношение их степеней активности

АЛТ — это фермент аланинаминотрансфераза, который содержится в тканях всего организма и обеспечивает ускоренную переработку глюкозы. Согласно исследованиям, вырабатывается он внутри самих клеток, то есть считается эндогенным веществом.

Глюкоза — это сахарид, который используется организмом как основной источник энергии и синтезируется в несколько шагов. В этом процессе участвуют так называемые ферменты, которые выступают катализаторами, то есть ускоряют ее естественную переработку.

В огромных количествах АЛТ содержится в клетках печени — гепатоцитах. Дело в том, что именно в этом органе наблюдается интенсивная трансформация веществ в глюкозу. Как только ткани крупнейшей железы повреждаются, не миновать выхода АЛТ в кровеносное русло. Затем соединение обнаруживается лабораторным путем.

Роль фермента в организме

Задача у АЛТ или АлАТ всего одна: вещество обеспечивает ускоренную переработку глюкозы, превращение структур в сахариды. Это ключевая функция. Если говорить о дополнительной и не столь очевидной, речь идет о следующем.

Как уже сказано, АЛТ содержится в клетках печени в огромных количествах. Если наблюдается повреждение тканей органа, не миновать изменений уровня вещества. В кровеносном русле, как правило, его нет или концентрация столь мала, что не представляет никакого интереса для исследователей. В этом же случае количество АЛТ повышается кратно, в несколько раз.

Чем интенсивнее нарушение анатомической целостности печени, тем выше показатель. Также аланинаминотрансфераза содержится в мышечных структурах. В основном — в миокарде. Потому любое изменение потенциально способно указать на нарушение анатомической целостности кардиальных структур. Об этом можно судить по сочетанию АЛТ с другим соединением — аспартатаминотрансферазой (АСТ или АсАТ). По соотношению врачи делают выводы о характере предполагаемого патологического процесса — применяется коэффициент Ритиса (соотношение АСТ/АЛТ), который в норме составляет 1,33.

Тем самым, если говорить о субъективном значении, фермента АЛТ в анализе крови — это диагностический маркер, который указывает на расстройства со стороны печени и сердца. Также на некоторые другие нарушения работы организма. Зависит от ситуации.

Нормы по возрастам

У женщин

Норма АЛТ у женщин должна быть в диапазоне 10-35 Ед/литр крови и увеличивается с годами.

Норма АЛТ у мужчин составляет 8-38 Ед/л. В отличие от женщин, показатель уменьшается с возрастом.

При беременности

На деле возможны небольшие индивидуальные отклонения и погрешности.

Причины повышения

Среди факторов роста показателя стоит назвать следующие моменты.

Гепатит

Хроническое или острое воспаление печени. Встречается относительно часто, лидирует по числу выявленных случаях среди всех патологий органа.

Также занимает одну или основных позиций в условном рейтинге заболеваний пищеварительного тракта.

Может быть нескольких видов, в зависимости от происхождения. Например, токсическим, лекарственным или же инфекционным, вирусным. Чаще всего нарушение встречается у запойных алкоголиков и наркозависимых. Хотя не только.

Заболевание сопровождается системой симптомов.

В клинической картине можно обнаружить следующие моменты:

Дискомфортные ощущения в правой части живота. Встречаются особенно часто, сигнализируют о неполадках со стороны всего тела. Неприятные ощущения давящие, стреляющие. Не бывают режущими, это указание на заболевания желчного пузыря и совсем другой вопрос.

Тяжесть в животе непонятного происхождения. Часто невозможно обнаружить и точную локализацию дискомфорта.

Горечь во рту. Из-за интенсивного отхождения желчи и попадания ее обратно в начальные отделы пищеварительного тракта.

Повышение температуры тела. Не всегда и не везде. Зависит от формы и давности, запущенности патологического процесса.

Нарушения пищеварения. Диспепсические явления. Будь то изжога, отрыжка и прочие состояния.

При остром гепатите, концентрация АЛТ в крови превышает норму в 20-50 раз.

Лечение проводится в условиях стационара или на дому. По решению врача-гепатолога или гастроэнтеролога. Назначаются гепатопротекторы. При вирусной этиологии расстройства — специальные препараты. В особенно сложных случаях не обойтись без радикальных мер. Но это скорее исключение из правил. Терапия чаще всего пожизненная. Заболевание целиком не проходит. Это перманентное состояние, с которым нужно учиться существовать.

В дополнение назначается диета с низким содержанием жиров. Задача восстановления — не столько тотальное излечение, сколько достижение стойкой ремиссии.

Цирроз печени

Логическое продолжение патологического процесса воспалительного характера, гепатита. АЛТ (АЛАТ) повышен всегда, поскольку расстройство определяется постепенным, но неуклонным разрушением тканей печени, отмиранием клеток органа.

Это необратимое явление, с ним невозможно ничего сделать. Только замедлить, и то на некоторое время. Если речь идет о начальных стадиях патологического процесса, есть неплохие шансы остановить прогрессирование и тем самым спасти жизнь пациенту. Но такое возможно нечасто. В основном — из-за позднего обращения за медицинской помощью.

Заболевание характеризуется рядом патологических проявлений. Среди них можно назвать:

Боли в правом боку, под ребрами. Отличить цирроз и гепатит в этом случае невозможно. Нужна специальная диагностика.

Горечь во рту.

Нарушения заживляемости ран. Факторы свертывания, особые вещества, участвующие в коагуляции крови, вырабатываются именно в этом органе. Начинаются проблемы даже с мелкими царапинами. Не говоря о чем-то большем.

Повышение температуры тела.

Нарушение работы сосудистых стенок. Внешне это проявляется варикозными явлениями. На коже образуются характерного вида паучки, звездочки. Это явное указание на начало патологического процесса. Особенно, если есть и другие симптомы.

Тошнота. Рвота. Диспепсия. Обесцвечивание стула.

Расстройство трудно лечить. На начальных стадиях применяют гепатопротекторы. По мере прогрессирования болезни смысл в них теряется. Радикальная мера восстановления — это пересадка печени. Возможна только в самую первую стадию болезни. Затем не проводится, поскольку начинаются сильные кровотечения.

В случае с гепатитом и циррозом АЛТ в анализе крови растет в результате распада клеток — вещество активно высвобождается и выходит в кровеносное русло. Затем регистрируется с помощью лабораторных анализаторов и методик.

Рак

Онкология развивается на фоне систематического воспалительного процесса как результат вирусного поражения, наркомании, алкоголизма, а причина повышения АЛАТ в разрушении тканей печени. Встречаются и спонтанные, идиопатические варианты. Когда точную причину установить не получается.

Заболевание смертельно опасно и хорошо поддается лечению только на начальной стадии. Когда опухоль еще небольшая. Но тут кроется серьезная проблема. Обнаружить неоплазию на начальном этапе очень непросто. Это связано с глубоким залеганием структуры и ее маскировкой.

По результатам обычного УЗИ диагноз не поставить. А МРТ назначается только по показаниям, никто не подозревает, что причиной боли может быть рак. Проблема в недостаточной диагностики и низкой квалификации врачей.

Симптомы патологического процесса, в целом, напоминают таковые при циррозе или гепатите. Присутствуют все те же сильные боли, дискомфортные ощущения в правом боку. Нарушения пищеварения, состояния здоровья и самочувствия в целом также есть.

Но чтобы доказать онкологическую природу расстройств, нужно провести тщательную диагностику. Чего почти никто и никогда не делает. На начальной стадии онкологии, рак хорошо лечится. Проводится удаление опухоли. Также иссекается часть здоровых тканей. Это так называемая резекция. Для большей точности. По потребности, если есть смысл, назначают лучевой и химиолечение.

Результаты быстрые и качественные. Восстановление занимает до нескольких месяцев. Затем необходимо каждые полгода или чаще делать МРТ с контрастным усилением. Чтобы исключить рецидивы патологического процесса. Это единственный способ борьбы.

Гепатоз

Дистрофический процесс в структурах крупнейшей железы организма. Встречается, преимущественно, при выраженном нарушении метаболизма. Также обнаруживается у пьющих пациентов. Суть в следующем: если аланинаминотрансфераза повышена — это значит, что в ходе патологического изменения наблюдается разрушение функциональных тканей печени и замещение нормальных клеток жировыми.

Состояние чем-то напоминает цирроз, только процесс протекает в разы медленнее. Заболевание хорошо лечится на ранних стадиях. Основная проблема в том, что в большинстве своем нет никаких симптомов. Состояние прогрессирует очень медленно, не дает знать о себе.

Терапия проводится под контролем гепатолога. Если нет узкого специалиста, участвует гастроэнтеролог. Назначаются гепатопротекторы. Обязательное мероприятия коррекции патологического процесса — это диета. С низким содержанием жиров, превалированием растительной пищи в рационе. Далее все зависит от решения врача. Можно разработать меню в индивидуальном порядке.

Прогнозы благоприятные только на начальной стадии патологического состояния. Затем перспективы туманные и не до конца понятные. При жировом гепатозе АЛТ превышает норму незначительно, наблюдаются эффекты плато и постепенного падения концентрации. Поскольку функциональных клеток становится все меньше, а прежние запасы вещества выводятся из крови.

Критических показателей почти не бывает, поскольку заболевание прогрессирует медленно и не приводит к массивному отмиранию клеток здесь и сейчас.

Инфаркт

Острое неотложное состояние. Для него типична гибель функциональных структур-кардиомиоцитов. Это очень опасное нарушение. Оно чревато смертью пациента в краткосрочной перспективе. Даже если удается выжить, многие становятся инвалидами и страдают от осложнений.

Симптомы патологии довольно типичны. Но их трудно отличить от таковых при стенокардии. Среди проявлений можно назвать:

Сильные боли в груди. Могут отдавать в руку, левый бок, челюсть. Характер — давящий или жгучий, пекущий. Это типичный симптом именно ишемического процесса.

Нарушения дыхательной деятельности. Ощущение нехватки воздуха. Аритмии разных видов. Панические атаки. Чувство сильного страха.

Психомоторное возбуждение.

Тяжесть в грудной клетке.

Слабость.

Сонливость.

Посинение носогубного треугольника. Так называемый цианоз.

Бледность кожных покровов.

Нарушения сознания.

Человек рискует погибнуть в считанные часы, если не транспортировать его в стационар. Симптомы инфаркта у женщин подробно описаны здесь, у мужчин тут. Лечение проводится под контролем кардиолога. Назначаются препараты группы органических нитратов, протекторы. Также по потребности другие средства.

Лабораторные показатели, при этом, нужно правильно расшифровать. Исследуют два уровня. Если аланинаминотрансфераза повышена, при этом АСТ еще больше, это значит, что проблема явно со стороны сердца. Диагностику нужно проводить быстро. Счет идет на часы. А порой — на минуты.

Сердечная недостаточность

АЛТ повышен, когда присутствуют другие заболевания кардиальных структур: сюда можно отнести ишемическую болезнь сердца, и прочие коронарные расстройства (недостаточное кровообращение без признаков инфаркта). Состояния подобного рода часто объединяются общими клиническими проявлениями. Среди черт патологического процесса:

Сильные периодические боли в груди. Они появляются и проходят самостоятельно.

Одышка. Нарушения нормального ритма.

Тахикардии, фибрилляции, экстрасистолии. Все, что угодно. Зависит от конкретного диагноза.

Потеря сознания. Обмороки.

Цианоз носогубного треугольника.

Бледность кожи.

Слабость.

Сонливость.

Непереносимость физической нагрузки.

Все это признаки заболеваний сердца. Лечение зависит от клинической ситуации. Назначаются противогипертонические препараты, кардиопротекторы, органические нитраты, гликозиды. Вариантов масса. Решение остается за лечащим врачом.

Внимание: При нарушениях коронарного кровотока АЛТ повышается постепенно и очень редко в широких пределах. Обычно имеет место незначительный рост, который едва заметен. Это и должно насторожить.

При заболеваниях печени в лабораторных показателях все намного хуже. Нарушения со стороны скелетной мускулатуры Такое тоже бывает, хотя и не так часто. В основном состояние встречается у пациентов, длительного находящихся на больничной койке, прикованных к постели. Начинаются явные дистрофические процессы. Поскольку фермент активно синтезируется в скелетной мускулатуре, все довольно ясно.

Симптоматика обычно незаметная или она отсутствует в принципе. Восстановление как таковое невозможно. Разве что проводить сеансы пассивной или активной лечебной физкультуры. Чтобы поддерживать питание мускулатуры, тогда клетки отмирать не будут. Как только физическая активность вернется, все восстановится.

Анализ на АЛТ показывает, каково состояние печени, сердца и скелетной мускулатуры. Иные изменения тоже возможны. Встречаются и временные отклонения показателя от нормы. Например, в результате физической активности, после курения, стресса. Есть и другие заболевания, которые не отражены в списке выше. Например, патологии желчного пузыря.

Причины снижения

Встречается гораздо реже. Среди факторов развития состояния.

Онкология

Различные раковые процессы, исключая заболевания печени, о которых уже было сказано. Неоплазии могут быть любой локализации, это не имеет большого значения. Суть в том, что клеточные ферменты перестают вырабатываться в достаточных объемах, в том числе и АЛТ. Соответственно, в кровеносном русле их будет минимум, меньше нормы. Чтобы восстановить состояние, требуется коррекция первичного патологического процесса. Схема трехступенчатая: удаление опухоли, лучевая и химиотерапия. Прогнозы зависят от структуры неоплазии, ее размеров и наличия метастазов и их расположения в организме пациента. Вопрос лучше адресовать онкологу.

Заболевания поджелудочной железы

В основном — воспалительные процессы. Самый частый вариант — панкреатит. Провоцируется инфекционными, токсическими факторами. Пациент сталкивается с состоянием внезапно, оно быстро прогрессирует. В острой форме, может спровоцировать отмирание здоровых клеток. Это серьезный стресс для организма. Хроническая разновидность панкреатита не столь агрессивная и развивается медленнее, АЛТ снижается постепенно. Состояние не несет опасности для жизни в большинстве случаев. Лечение — диета и ферменты. Чтобы облегчить работу органа. Если начинается некроз — потребуется операция.

Интоксикации, отравления

Характерная черта отравлений — быстрое и сильное уменьшение уровня АЛТ: в кровеносном русле может не остаться ни одной единицы вещества. Это тревожный признак, он указывает на угнетение клеточных процессов. Такое возможно, например, при поражении организма солями тяжелых металлов, парами других элементов. Реже встречается при потреблении некоторых препаратов. Требуется детоксикация в условиях стационара. Введение специального антидота.

Патологии почек

Нарушения работы выделительной системы. Будь то воспалительные или иные органические состояния. АЛТ выводится слишком быстро, потому не успевает накопиться в крови — отсюда снижение естественного показателя. Терапия специфическая. Дополнительные обследования Вспомогательные мероприятия нужны, чтобы установить причину изменения АЛТ.

Среди методик:

Устный опрос пациента.

Сбор анамнеза.

УЗИ органов брюшной полости, пищеварительного тракта.

Рентгенография грудины.

Миография.

ЭКГ, ЭХО.

Исследования сердца.

МРТ по потребности.

Биохимия, общие анализы крови, мочи.

В большинстве случаев — этого достаточно.

Прогноз

Зависит от первичного патологического процесса. При онкологии злокачественного характера перспективы хуже, чем при гепатите в начальной стадии. Потому нужно отталкиваться от диагноза.

Возможные последствия

Как таковое отклонение АЛТ от нормы — это формальный признак. Он не провоцирует изменений или осложнений. Проблемы определяются первичным патологическим процессом. Если говорить в общем, заболевания, способные повлиять на уровень фермента, могут вызвать следующие моменты:

Нарушения работы сердца.

Опасные расстройства дыхания.

Инвалидность.

Гибель пациента.

АЛТ (АлАТ) в биохимическом анализе крови — это лабораторный уровень, который указывает на повреждения печени, сердца, мышц.

Источник: cardiogid