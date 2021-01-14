Главные проблемы дорог в России. Названы пути решения

Эксперт отметил, что, с точки зрения инфраструктуры, нужно выделять большое финансирование для устранения этой проблемы, поскольку наибольшее количество ДТП в нашей стране происходит в неосвещенных местах.

Названы пути решения главных проблем российских дорог

Ужесточение наказания за пьяное вождение сделает дороги России безопаснее, нужно приравнять сумму штрафа к цене автомобиля нетрезвого водителя. Об этом заявил начальник сектора отдела эксплуатации Центра управления дорожным движением Денис Липаткин во время пресс-конференции "Минюст предложил лишать прав за три нарушения ПДД. Это остановит убийц за рулем?", организованной Медиагруппой "Патриот" и Федеральным агентством новостей. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Липаткин уверен, что для повышения безопасности на дорогах России необходимо понизить скорость движения. По его мнению, стоит увеличить количество видеокамер, что также сократит число смертельных исходов. "В России необходимо ужесточение наказания за пьяное вождение. Нужна неотвратимость, так размер штрафа в разных странах привязывают к стоимости автомобиля. Нужно вести учет всех ДТП, даже легких, а не только с пострадавшими", — считает он.

Помимо этого, по словам Липаткина, в России существуют проблемы с освещением дорог. Эксперт отметил, что, с точки зрения инфраструктуры, нужно выделять большое финансирование для устранения этой проблемы, поскольку наибольшее количество ДТП в нашей стране происходит в неосвещенных местах. Нужно выделять дополнительные средства для исправления этой ситуации, подчеркнул Липаткин.

По мнению эксперта рабочей группы при Правительстве Российской Федерации по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрия Попова, прежде всего "нужна реформа ПДД и подготовки водителей. Следует ввести уголовную ответственность за смертельные случаи и распространить ее на сотрудников, которые принимают экзамены, а также на медиков, допустивших данного водителя к управлению транспортным средством".

Член комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев, в свою очередь, настаивает на том, что уменьшить смертность на дорогах может введение суровых штрафов за нарушение скоростного режима. Сейчас средний размер штрафа составляет 500 рублей, объяснил он, а при соблюдении ряда условий его можно уменьшить в два раза. Необходимость повышения размера штрафа эксперт аргументировал тем, что в настоящее время нарушители воспринимают его как абонентскую плату, не придавая этому большого значения.