Предупреждают о “страшном будущем массового вымирания” ученые. В чем причина?

Ученые предупреждают о “страшном будущем массового вымирания”

Нашу планету ожидает "ужасное будущее массового вымирания, ухудшения здоровья и потрясения, связанные с нарушением климата", угрожающие выживанию человечества на фоне невежества и бездействия. Такие выводы сделала международная команда ученых, опубликовавшая свое исследование на страницах Frontiers in Conservation Science.

Они считают, что люди до сих пор не способны осознать масштабов нависшей проблемы. В рамках работы 17 специалистов из разных стран, включая США, Австралию и Мексику, пришли к выводу, что Земля находится в более плохом состоянии, чем считали даже ученые. Авторы исследования предупреждает, что в случае, если не будут предприняты оперативные и решительные меры, человечество неизбежно столкнется с спровоцированными климатом массовыми миграциями, новыми пандемиями и конфликтами из-за ресурсов.

Ученые уверены в том, что проблема приобрела внушительные масштабы, поэтому ее нужно решать комплексно. Нужны изменения в сфере образования и равенства. Они также призывают отказаться от идеи непрерывного экономического роста, наладить грамотное ценообразование экологических внешних эффектов, ограничить эксплуатацию ископаемого топлива, расширить права женщин и так далее.

Напомним, что недавний доклад ООН указал, что порядка миллиона видов животных оказались под угрозой исчезновения. Авторы исследования подчеркивают, что главная задача в осознании масштаба и неизбежности проблем. Это позволяет понять, что необходимы более систематические и быстрые изменения, нежели сокращение использования пластика или числа авиаперелетов.